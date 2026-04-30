Melissa Satta cambia casa con Carlo Beretta, il retroscena su nozze e suocera alleata (inaspettata) La relazione tra l’ex velina e l’imprenditore continua a gonfie vele, tanto da desiderare una nuova casa e le nozze con la benedizione della suocera.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Aria di grandi cambiamenti nella vita dell’ex velina Melissa Satta e del rampollo della leggendaria dinastia bresciana Carlo Beretta. Dopo circa due anni insieme, tra viaggi romantici, uscite mondane e una convivenza che sembra proseguire a gonfie vele, la coppia sarebbe pronta a compiere un passo molto importante: cercare una nuova casa e, perché no, convolare a nozze. E, a quanto pare, tutto questo con la benedizione di una persona che fino a poco fa sembrava tutt’altro che entusiasta: la suocera. Ecco tutti i dettagli.

Melissa Satta cambia casa con Carlo Beretta: nozze in vista?

A lanciare l’indiscrezione è Alberto Dandolo nella rubrica I belli, i buoni, i cattivi del settimanale Oggi. Secondo il giornalista, Melissa e Carlo starebbero cercando attivamente un nuovo nido d’amore a Milano: i due convivono già nell’appartamento di lei, a due passi dallo stadio di San Siro, ma evidentemente gli spazi iniziano a stargli un po’ stretti. "Vorrebbero una dimora più ampia. Melissa Satta ha iniziato a visitare una rosa di case di pregio nel quartiere di San Siro", riporta nel dettaglio il settimanale.

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Ma Dandolo aggiunge anche un ulteriore dettaglio, ovvero l’intenzione della coppia di fare un ulteriore grande passo. "Sta anche accendendo nei salotti dell’alta borghesia meneghina la voce secondo la quale il nuovo immobile sarebbe il preludio delle imminenti nozze". Parole che trovano riscontro, in un certo senso, anche nelle ultime rivelazioni fatte proprio da Melissa Satta nello studio di Verissimo. "Stavolta spero sia davvero per sempre: non ho più dubbi, sono felice. Sono pronta anche a sposarmi, sono pronta a tutto. Sono talmente soddisfatta come mamma, donna e compagna, che qualsiasi cosa dovesse arrivare va bene, anche la cicogna". Insomma, le parole ci sono e i gesti pure. Non resta quindi che aspettare l’anello ufficiale.

Melissa Satta e l’alleanza (inaspettata) con la suocera

Ma, in tutto questo, ciò che sorprende è il nuovo rapporto tra Melissa e la madre di Carlo, Umberta Gnutti Beretta. Perché se all’inizio la suocera sembrava non vedere di buon occhio la relazione tra il figlio e la showgirl sarda, oggi le cose serberebbero essere completamente cambiate. "Nella suocera, Satta ha trovato una grande alleata. Le due donne sono sempre più in sintonia e il giovane Carlo dipende dalle loro labbra", rivela ancora il settimanale Oggi. Un’intesa che, a dirla tutta, nessuno si aspettava davvero.

I segnali di questo disgelo erano però già nell’aria da qualche tempo. Di recente, dalle Instagram stories di Umberta aveva fatto capolino un’immagine vista da molti come l’ingresso ufficiale dell’ex velina all’interno della famiglia: Melissa e il figlio Maddox, nato dal matrimonio con Kevin Prince Boateng, erano comparsi negli scatti di famiglia condivisi in rete dalla donna. A questo punto non possiamo che dire… tutto bene quel che finisce bene.

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