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Melissa McCarthy in Top 10 su Netflix con un film di 13 anni fa: altro che Una mamma per amica, qui fa la dura (e vince)

L'indimenticabile Sookie di Una Mamma per Amica scala la classifica Netflix con un irriverente e divertente film di un po' di anni fa che la vede protagonista

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Altro che Una Mamma per Amica: Melissa McCarthy conquista la Top 10 di Netflix con un film irresistibile
Netflix

L’effetto nostalgia colpisce ancora su Netflix e porta in Top 10 un film di oltre dieci anni fa. La protagonista è una delle star più amate di Una Mamma per Amica, Melissa McCarthy, che qui non fa la cuoca ma mostra una parte di sé completamente diversa: determinata e aggressiva.

Melissa McCarthy scala la classifica di Netflix con Corpi da reato: in missione con Sandra Bullock

Il film che ha scalato la Top 10 di Netflix è Corpi da reato, pellicola del 2013 diretta da Paul Feig che ha consacrato definitivamente Melissa McCarthy come regina incontrastata della comicità fisica, sboccata e travolgente. Ben lontana dai ruoli più rassicuranti degli esordi, come la celebre cuoca Sookie in Una mamma per amica, qui l’attrice veste i panni di Shannon Mullins, una poliziotta di Boston dai modi a dir poco sbrigativi.

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Refrattaria a qualsiasi codice di condotta, rissosa e irriverente, la Mullins si ritrova costretta a fare squadra con Sarah Ashburn, interpretata da una magistrale Sandra Bullock. Quest’ultima rappresenta l’esatto opposto: un’agente dell’FBI impeccabile, pignola fino all’ossessione e malvista dai colleghi per la sua spocchia.

L’incontro (e scontro) tra questi due mondi inconciliabili è il vero motore narrativo del film. Inviate a Boston per smantellare la rete di un pericoloso narcotrafficante, le due donne danno vita a un’esilarante guerra d’logoramento fatta di insulti, metodi d’indagine opposti e disastrosi inseguimenti, prima di trovare un insospettabile punto d’incontro.

Il successo al cinema di Corpi da reato

Il successo di questo buddy cop movie al femminile non è certo una novità: già al suo debutto nelle sale la pellicola polverizzò il botteghino, superando i 229 milioni di dollari di incasso a livello globale. A distanza di oltre dieci anni, il ritorno in classifica dimostra come l’alchimia comica e la chimica perfetta tra la McCarthy e la Bullock mantengano una freschezza intatta, capace di incollare allo schermo sia chi lo rivede volentieri sia chi lo scopre per la prima volta dal divano di casa.

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