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Ve la ricordate Melissa McCarthy in Una mamma per amica? Oggi Sookie è la regina delle commedie (e dei meme)

Il successo di Spy segna la sua consacrazione a Hollywood, trasformandola in una delle attrici più riconoscibili della commedia americana

Diego Scappini

Diego Scappini

Giornalista

Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

Melissa McCarthy - Spy
Netflix

Sookie St. James, la pasticcera impacciata e irresistibile di Una mamma per amica, è ancora oggi uno dei personaggi più amati della serie diventata un fenomeno generazionale. Dietro quel ruolo dolce e goffo c’è una delle attrici comiche più famose di Hollywood: Melissa McCarthy, che milioni di spettatori identificano ancora oggi proprio con Sookie nonostante siano passati due decenni dalla messa in onda dell’ultima stagione.

E pensare che pochi anni dopo quel ruolo, Melissa McCarthy sarebbe diventata il volto di commedie di grande successo come Spy, il film di Paul Feig in cui mostra un lato completamente diverso rispetto all’universo rassicurante di Stars Hollow. Da personaggio secondario amatissimo a protagonista assoluta delle commedie americane, il passo è stato sorprendentemente rapido.

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La svolta con Le amiche della sposa e la candidatura all’Oscar

La svolta arriva nel 2011 con Le amiche della sposa. La sua Megan, irriverente e completamente fuori dagli schemi, conquista pubblico e critica al punto da regalarle perfino una candidatura all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Da quel momento Hollywood inizia a costruire film su misura per lei.

Spy e la consacrazione: quando la comicità incontra l’azione

Negli anni successivi arrivano successi come Io sono tu (2013), Corpi da reato (2014), Ghostbusters (2016) e appunto Spy (2015), considerato ancora oggi uno dei titoli più riusciti della sua carriera. Nella action comedy con Jason Statham e Jude Law la McCarthy dimostra di poter alternare comicità, azione e autoironia con una naturalezza che poche interpreti del genere possiedono.

Eppure, nonostante blockbuster e riconoscimenti, il legame con Sookie non si è mai spezzato davvero. Ancora oggi i fan di Una mamma per amica continuano ad associarla al personaggio che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, tanto che ogni nuova apparizione dell’attrice scatena inevitabilmente una pioggia di commenti nostalgici sui social.

Una star che è diventata anche un’icona pop (e un meme)

C’è però un altro motivo per cui Melissa McCarthy è entrata nella cultura pop contemporanea. Una delle scene più condivise della sua carriera non arriva da Spy, bensì da Io sono tu, la commedia con Jason Bateman. La celebre sequenza in macchina tra i due protagonisti – nella quale lei canta (male) tutte le canzoni che passano in radio mandando lui su tutti i nervi – è diventata negli anni un meme diffusissimo, rilanciato in continuazione sui social e trasformato in gif, reel e citazioni.

Un destino curioso per un’attrice che molti avevano conosciuto tra torte, biscotti e disastri culinari nella cucina del Dragonfly Inn. Da Sookie alla regina delle commedie, Melissa McCarthy è riuscita a reinventarsi senza perdere l’ingrediente che l’ha resa speciale: la capacità di far ridere senza prendersi troppo sul serio.

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