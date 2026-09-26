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Melania Rea, il femminicidio che ha sconvolto l'Italia alla Festa del Cinema di Roma (e riporta sullo schermo la star di Mare Fuori)

Il tragico caso di cronaca nera diventa una serie TV ambientata nelle location reali del fatto e con il supporto dei genitori della vittima

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

La vera storia di Melania Rea alla Festa del Cinema di Roma: il femminicidio che ha sconvolto l'Italia riporta in TV la stella di Mare Fuori
IPA

Una delle storie di cronaca nera più dolorose e discusse degli ultimi anni diventa una serie TV. Arriva in prima visione alla Festa del Cinema di Roma, all’interno dello spazio Freestyle | Serie, la miniserie dedicata alla storia di Melania Rea, la 29enne uccisa con 35 coltellate.

La tragica storia vera di Melania Rea diventa una serie TV (e non ne racconta solo l’omicidio)

La serie è targata HBO Original e realizzata da Stand By Me ed è articolata in quattro episodi, guidati dalla regia di Stefano Mordini. La trama si sviluppa a partire dalla primavera del 2011, a seguito del drammatico rinvenimento del cadavere della ventinovenne Melania Rea in un’area boschiva tra l’Abruzzo e le Marche. Quella che in un primo momento il marito Salvatore Parolisi, militare di carriera, aveva denunciato come un’improvvisa sparizione nel corso di una gita domestica, si trasforma rapidamente nel punto di partenza di una storia molto complessa, che nasconde qualcosa di davvero oscuro.

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Con i tratti stilistici del thriller psicologico, l’adattamento sceglie di non limitarsi alla sola cronologia dei processi. Il focus si sposta sulla dimensione umana della giovane donna, valorizzandone la memoria, i progetti di vita e portando alla luce il progressivo deterioramento del rapporto matrimoniale, schiacciato da logiche di dominio, gelosia e manipolazione affettiva.

Nella serie TV location reali e supporto dei genitori della vittima

Per assicurare aderenza ai fatti, il lavoro di scrittura si è avvalso del supporto dei familiari della vittima (i genitori e il fratello), a cui hanno fatto seguito le deposizioni di cronisti, periti e investigatori dell’epoca, oltre al riscontro diretto sulle carte processuali. Le ambientazioni riprendono perciò i contesti geografici autentici della vicenda, distribuiti tra territorio campano e abruzzese.

Nel cast la stella di Mare Fuori nei panni di Melania Rea

Sullo schermo, Maria Esposito presta il volto a Melania Rea, mentre Daniele Rienzo interpreta Salvatore Parolisi. Completano la squadra di attori Michela Cescon, Carmen Pommella, Antonio Buonanno, Francesco Rungi e Giulia Ercolini. L’ideazione del progetto fa capo a Doriana Leondeff e Bianca Rondolino, autrici dello script insieme a Mariano Di Nardo e Gloria Mottarelli.

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