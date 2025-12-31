Stefano De Martino 'dimentica' Affari Tuoi e si lancia in un nuovo spettacolo tutto suo: dove vederlo gratis Stefano De Martino debutta nel varietà digitale con uno show tra ironia, musica e racconto personale, portando il teatro sullo schermo.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Stefano De Martino compie un nuovo passo nel suo percorso artistico e sceglie il web per raccontarsi in una veste inedita. Dopo aver conquistato il pubblico televisivo e teatrale, il conduttore e performer approda nel mondo dello streaming con un progetto che unisce intrattenimento, racconto autobiografico e sperimentazione. Un varietà moderno, pensato per il pubblico di casa, che mantiene viva l’energia del palcoscenico ma dialoga con un linguaggio più intimo e diretto. Un progetto innovativo che segna una svolta sia per l’artista sia per il modo di concepire lo spettacolo leggero in chiave digitale, ecco quello che sappiamo.

Dalla vita privata al palcoscenico: il racconto di Stefano De Martino

Disponibile dal 29 dicembre 2025 in esclusiva su RaiPlay, Meglio Stasera! Quasi one man show nasce dalla scrittura e dall’interpretazione dello stesso De Martino. Lo spettacolo prende forma come un racconto autobiografico che ripercorre le tappe più significative della sua vita: l’infanzia, i sogni, i lavori lontani dallo spettacolo e il percorso che lo ha portato a diventare ballerino, conduttore e intrattenitore. Il tutto è filtrato da una cifra ironica e autoanalitica che rende la narrazione leggera ma mai superficiale.

Sul palco – ora tradotto in formato digitale – si alternano monologhi, musica dal vivo e momenti di danza, elementi che costruiscono un ritmo coinvolgente e mai statico. Il pubblico viene accompagnato in un viaggio personale che diventa universale, grazie a un linguaggio semplice e diretto, capace di creare empatia e riconoscimento.

Un varietà pensato per il digitale tra sperimentazione e futuro

Prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali con la regia di Riccardo Cassini, lo show non è una semplice registrazione teatrale, ma un formato ibrido che fonde spettacolo dal vivo e linguaggio dello streaming. La messa in scena valorizza la presenza scenica di De Martino e l’interazione con musicisti e ballerini, mantenendo intatta l’energia che ha conquistato i teatri durante la tournée 2024-2025.

La scelta di portare questo progetto sul web rappresenta una scommessa importante per la Rai, che continua a esplorare nuove forme di intrattenimento digitale. Un esperimento che amplia la fruizione dello spettacolo, intercetta le abitudini del pubblico contemporaneo e dimostra come il varietà possa evolversi senza perdere la propria identità, aprendo la strada a nuovi modelli narrativi e produttivi. Per Stefano De Martino, invece, è l’occasione di consolidare la propria immagine di artista poliedrico, capace di muoversi tra danza, conduzione e narrazione personale.

