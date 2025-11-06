Meghan Markle torna sullo schermo (a sorpresa) dopo il flop su Netflix: accanto a lei due nomi di spicco L’ex duchessa di Sussex riappare sul set accanto a Lily Collins e Brie Larson nel nuovo film Close Personal Friends

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Dopo anni lontana dal mondo della recitazione, Meghan Markle è ufficialmente tornata davanti alla macchina da presa. Variety ha confermato che l’ex star di Suits apparirà in un piccolo cameo nel film Close Personal Friends, una commedia attualmente in lavorazione a Los Angeles. Accanto a lei, due nomi di spicco di Hollywood: Lily Collins, protagonista della serie Emily in Paris, e Brie Larson, l’eroina di Captain Marvel.

Una commedia tra amicizie imbarazzanti e confini sfumati

La trama di Close Personal Friends ruota attorno a una coppia comune che, durante un viaggio a Santa Barbara, fa amicizia con una coppia di celebrità. Da quel momento, le linee tra realtà e finzione, amicizia e opportunismo, iniziano a confondersi, dando vita a situazioni sempre più imbarazzanti, divertenti e al tempo stesso profonde, che mettono in luce la fragilità dei rapporti umani e il peso della fama. Il film è diretto da Jason Orley, già noto per il suo tocco ironico e brillante, mentre la sceneggiatura porta la firma di Isaac Aptaker, che figura anche tra i produttori del progetto e ha contribuito a dare alla storia un tono fresco, moderno e sorprendentemente realistico.

Il ritorno sul set dopo anni lontana dalle scene

Per Meghan Markle, questo cameo segna un atteso ritorno nel mondo del cinema, dieci anni dopo la sua ultima apparizione sul grande schermo in Anti-Social (2015). Prima di diventare duchessa di Sussex nel 2018, Meghan era nota per il suo ruolo nella serie Suits e per le partecipazioni in film come Horrible Bosses e Remember Me. Negli ultimi anni si è concentrata sulla produzione, grazie all’accordo tra la sua società Archewell Productions e Netflix, da cui sono nate docuserie come Polo e Live to Lead.

Un possibile nuovo capitolo per Meghan Markle attrice

L’ultima volta che Meghan è apparsa in televisione risale al 2022, nella docuserie Harry & Meghan, sempre su Netflix. Oggi, il cameo in Close Personal Friends potrebbe rappresentare il primo passo verso un ritorno più stabile alla recitazione e a una presenza più costante nell’industria cinematografica internazionale. Tra i suoi progetti già realizzati con Netflix e questa nuova parentesi cinematografica, Meghan Markle sembra pronta a riaffacciarsi nel mondo dello spettacolo con una rinnovata energia, maggiore consapevolezza artistica e, forse, qualche sorpresa ancora in serbo per i fan e gli appassionati del piccolo e grande schermo.

