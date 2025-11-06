Meghan Markle torna sullo schermo (a sorpresa) dopo il flop su Netflix: accanto a lei due nomi di spicco
L’ex duchessa di Sussex riappare sul set accanto a Lily Collins e Brie Larson nel nuovo film Close Personal Friends
Dopo anni lontana dal mondo della recitazione, Meghan Markle è ufficialmente tornata davanti alla macchina da presa. Variety ha confermato che l’ex star di Suits apparirà in un piccolo cameo nel film Close Personal Friends, una commedia attualmente in lavorazione a Los Angeles. Accanto a lei, due nomi di spicco di Hollywood: Lily Collins, protagonista della serie Emily in Paris, e Brie Larson, l’eroina di Captain Marvel.
Una commedia tra amicizie imbarazzanti e confini sfumati
La trama di Close Personal Friends ruota attorno a una coppia comune che, durante un viaggio a Santa Barbara, fa amicizia con una coppia di celebrità. Da quel momento, le linee tra realtà e finzione, amicizia e opportunismo, iniziano a confondersi, dando vita a situazioni sempre più imbarazzanti, divertenti e al tempo stesso profonde, che mettono in luce la fragilità dei rapporti umani e il peso della fama. Il film è diretto da Jason Orley, già noto per il suo tocco ironico e brillante, mentre la sceneggiatura porta la firma di Isaac Aptaker, che figura anche tra i produttori del progetto e ha contribuito a dare alla storia un tono fresco, moderno e sorprendentemente realistico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il ritorno sul set dopo anni lontana dalle scene
Per Meghan Markle, questo cameo segna un atteso ritorno nel mondo del cinema, dieci anni dopo la sua ultima apparizione sul grande schermo in Anti-Social (2015). Prima di diventare duchessa di Sussex nel 2018, Meghan era nota per il suo ruolo nella serie Suits e per le partecipazioni in film come Horrible Bosses e Remember Me. Negli ultimi anni si è concentrata sulla produzione, grazie all’accordo tra la sua società Archewell Productions e Netflix, da cui sono nate docuserie come Polo e Live to Lead.
Un possibile nuovo capitolo per Meghan Markle attrice
L’ultima volta che Meghan è apparsa in televisione risale al 2022, nella docuserie Harry & Meghan, sempre su Netflix. Oggi, il cameo in Close Personal Friends potrebbe rappresentare il primo passo verso un ritorno più stabile alla recitazione e a una presenza più costante nell’industria cinematografica internazionale. Tra i suoi progetti già realizzati con Netflix e questa nuova parentesi cinematografica, Meghan Markle sembra pronta a riaffacciarsi nel mondo dello spettacolo con una rinnovata energia, maggiore consapevolezza artistica e, forse, qualche sorpresa ancora in serbo per i fan e gli appassionati del piccolo e grande schermo.
Potrebbe interessarti anche
Il clamoroso flop di Meghan Markle su Netflix: la lussuosa vita della duchessa è una noia mortale
Nonostante chef famosi e ospiti vip, la serie tv sulla vita di Meghan Markle delude ...
Meghan e Harry ci riprovano: il nuovo contratto (multimilionario) con Netflix e i ‘rischi’ per la Royal Family
I Duchi di Sussex, ormai lontanissimi dalla Famiglia Reale, hanno rinnovato l'accord...
Harry e Meghan, da 100 milioni a zero: a rischio il contratto con Netflix dopo i flop clamorosi di Polo e 'fornelli'
Solo 500mila spettatori per Polo, disastro per la docuserie di Meghan: i reali 'deca...
Suits LA, da New York a Hollywood: il legal drama si reinventa con Stephen Amell e sbarca su Sky e NOW con lo spin-off
Dalla Grande Mela alla West Coast: Suits LA accende il mondo legale tra glamour, tra...
Kate Middleton: accoglienza principesca per Melania e doppia stoccata epica per Meghan Markle
Anche la visita di Stato del Presidente Usa e della First Lady si trasforma in un'oc...
Meghan Markle prima di Harry: i segreti, le clausole, la carriera in Suits e il successo planetario
Il percorso di Meghan Markle da Suits al possibile divorzio da Harry: le curiosità s...
Emily in Paris 5, colpo di fulmine sotto il Colosseo: il trailer della serie Netflix è un inno alla dolce vita
Nel trailer di Emily in Paris 5, nuova stagione della serie, la Ville Lumière lascia...
Harry e Meghan, salta ufficialmente l’accordo milionario con Netflix: perché Hollywood snobba i Sussex
Dopo l’insuccesso dei primi progetti, la piattaforma streaming ha deciso di tagliare...