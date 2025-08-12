Meghan e Harry ci riprovano: il nuovo contratto (multimilionario) con Netflix e i ‘rischi’ per la Royal Family I Duchi di Sussex, ormai lontanissimi dalla Famiglia Reale, hanno rinnovato l'accordo di collaborazione col colosso americano dello streaming. Ecco tutti i dettagli.

È stata Netflix, con un comunicato ad hoc, ad annunciare il rinnovo della collaborazione con Meghan Markle e il Principe Harry. Dopo un paio di documentari di ottimo successo, gli esiliati Duchi di Sussex tornano così al centro del mondo dello streaming con nuovi progetti, incentrati (come era facile attendersi) sulla figura dell’ex attrice americana, ora consorte del fratello di William. Tra i titoli in via di sviluppo, due documentari su Meghan e poi film e docu-film. Mentre la Royal Family inglese, dall’altra parte dell’oceano, starà già tremando nel timore che i due Sussex si lascino scappare nuovi racconti esplosivi sulla famiglia. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Meghan e Harry, il rinnovo con Netflix e l’incognita per la Famiglia Reale

Meghan Markle ce l’ha fatta. Ha rinnovato con il colosso dello streaming Netflix il contratto di collaborazione, che chiama in causa anche il marito Harry e potenziali rivelazioni scottanti sulla Royal Family inglese. I Duchi di Sussex avevano già firmato un accordo multimilionario di collaborazione, nel 2020, che in questi anni ha portato a produzioni focalizzate sul dietro le quinte della loro vita.

Prima "Harry & Meghan", che ha debuttato su Netflix a fine 2022 e ha generato ben 23,4 milioni di visualizzazioni, schizzando in vetta alla classifica dei documentari più visti di sempre in soli 4 giorni. Poi è stata la volta di "With Love, Meghan", altro documentario a metà tra il glamour e lo stucchevole, che a dispetto delle tante critiche ha comunque ottenuto 5,3 milioni di visualizzazioni nella prima metà del 2025, diventando così la serie culinaria più vista su Netflix dalla sua uscita.

Ora, invece, il nuovo contratto prevede una collaborazione continuativa tra la piattaforma e la Archewell Productions, casa di produzione creata da Markle e Harry. In sostanza, si parla di un "accordo pluriennale di prelazione per tutti i suoi progetti cinematografici e televisivi". Nel frattempo, il comunicato di Netflix sul rinnovo sta mettendo sull’attenti la Famiglia Reale d’Inghilterra. Harry e Meghan non sono nuovi, infatti, a ‘sparate’ velenose contro i parenti del Principe, e anche stavolta la collaborazione con il gigante dello streaming potrebbe tradursi in seri imbarazzi per Carlo III, William e tutta la famiglia allargata.

La dichiarazione di Meghan Markle e i progetti in vista per la coppia

Chi invece è al settimo cielo è Meghan, che ha rilasciato un comunicato personale per commentare l’accordo raggiunto con Netflix: "Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Netflix e di ampliare la nostra collaborazione includendo il marchio ‘As ever’. Mio marito e io ci sentiamo ispirati dai nostri partner che lavorano a stretto contatto con noi e con il team di Archewell Productions per creare contenuti di qualità, che spaziano tra generi diversi e che hanno un riscontro globale e celebrano la nostra visione comune".

Anche la Chief Contet Officer di Netflix, Bela Bajaria, ha espresso la sua personale soddisfazione: "Harry e Meghan sono voci influenti, le cui storie trovano eco nel pubblico di tutto il mondo. La risposta al loro lavoro parla da sola: Harry e Meghan hanno offerto agli spettatori uno sguardo intimo sulle loro vite ed è rapidamente diventata una delle nostre docuserie più viste. Più di recente, i fan sono stati ispirati da ‘With Love, Meghan’, con i prodotti della nuova linea ‘As ever’ che vanno costantemente esauriti in tempi record. Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Archewell Productions e di intrattenere insieme i nostri abbonati".

Quanto ai progetti concreti che vedremo su Netflix, si parla di una seconda stagione di "With Love, Meghan", seguita da un episodio speciale dal sapore natalizio. Spazio poi alla produzione di "Meet Me at the Lake", che sarebbe un "lungometraggio romantico tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Carley Fortune". Mentre "Masaka Kids, A Rhythm Within", racconterà la vita quotidiana di una comunità dell’Uganda, dove "i bambini orfani trasformano le difficoltà in gioia, danzando verso la guarigione, il senso di appartenenza e la promessa di un futuro migliore".

