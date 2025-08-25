Megan Is Missing, l’horror dimenticato che TikTok ha resuscitato e trasformato in una sfida da brividi Un film low budget del 2011, ignorato dalla critica, è tornato virale: guardarlo tutto e mostrare la propria reazione è la sfida più inquietante dei social.

I film, così come anche le canzoni, riscontrano un grandissimo impatto sui social, tanto che, spesso, diventano dei fenomeni virali. Per quale motivo vi diciamo questa cosa? Perché è ciò che successo con il controverso e inquietante horror del 2011, Megan Is Missing che, a distanza di 14 anni, è tornato in voga su TikTok, tanto da dare a inizio a una ‘challenge‘ (ovvero, sfida) virale. In pratica, la questa sfida consiste nel guardare il film fino alla fine e postare sulla piattaforma un video con la propria reazione scioccante. Vediamo nello specifico tutti i dettagli di questa notizia ma anche dove vedere la pellicola in streaming.

Megan Is Missing, il film horror che sta traumatizzando le persone su TikTok

Diciamolo apertamente: le cosiddette ‘challenge’ sui social non hanno alcun senso e spesso, si trasformano in tragedie. Non è (ancora) questo il caso ma, a quanto pare, un film del 2011 è tornato in auge proprio sulla piattaforma ed è motivo di sfida virale. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi anni alcuni film sono stati riscoperti grazie ai social network, diventando virali a distanza di tempo dalla loro uscita. È il caso di Megan Is Missing, horror del 2011 rimasto a lungo nell’ombra e tornato alla ribalta nel 2020 grazie a TikTok, dove gli utenti hanno iniziato a condividere le proprie reazioni alle scene finali. Guardarlo fino in fondo e mostrare lo shock è diventata una vera e propria sfida online, che ha contribuito ad alimentarne la fama. La violenza del film (della cui trama vi parleremo nel prossimo paragrafo) è più psicologica che visiva, con sequenze che trasmettono impotenza e claustrofobia. Proprio per questo il regista, dopo la rinata popolarità, invitò i nuovi spettatori a non vederlo da soli e a prepararsi emotivamente. All’uscita la critica lo bocciò, giudicandolo sensazionalista, mal recitato e tecnicamente debole: su Rotten Tomatoes non ha punteggi ufficiali e su IMDb mantiene una media bassa (4,5/10).

Tuttavia, queste stesse imperfezioni hanno contribuito al suo realismo disturbante, rendendolo interessante per un nuovo pubblico. Sui social non mancano testimonianze forti. Un utente di IMDb ha scritto: "È stato uno dei film più inquietanti che abbia mai visto. Non per il sangue, ma per la sensazione di realtà che trasmette." Su Reddit, durante la viralità del 2020, molti hanno parlato di "esperienza traumatica" e qualcuno ha ammesso: "Ho dovuto spegnere lo schermo per la nausea e la tensione. Non riuscivo a crederci che fosse solo un film."

Trama, cast e dove vedere in streaming Megan Is Missing

Il film segue la storia di Megan e Amy, due adolescenti californiane molto diverse tra loro: Megan è popolare e spregiudicata, Amy è introversa e solitaria. Dopo una serata insieme, Megan incontra online un ragazzo e scompare misteriosamente, portando la vicenda su toni sempre più oscuri. Nella seconda parte, costruita attraverso video amatoriali, lo spettatore viene trascinato in un crescendo di terrore che culmina in scene estremamente cruente e disturbanti. Nel cast troviamo: Amber Perkins, Rachel Quinn, Dean Waite, Jael Elizabeth Steinmeyer.

Se siete curiosi e desiderate guardare in streaming questa pellicola, la trovate su Prime Video ma, attualmente, non è disponibile in Italia.

