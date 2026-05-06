Megan Gale, quanti anni ha e cosa fa oggi: “Ho deciso di cambiare”, l’apparizione (sorprendente) in TV due decenni dopo La supermodella australiana è tornata in uno spot telefonico a 27 anni dal suo debutto. Era diventata popolare nel 1999 come volto di Omnitel. Poi Sanremo e i calendari sexy.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Megan Gale ha 50 anni, non li dimostra, ed è tornata a conquistare la tv italiana vent’anni dopo il suo addio agli spot che l’avevano resa un’icona. La supermodella australiana ha scelto infatti di rimettersi in gioco, come volto della nuova campagna iliad. In abito rosso intenso e décolleté mozzafiato, Megan ha già riacceso la nostalgia dei primi anni Duemila, quando fu testimonial di Omnitel e sogno proibito per milioni di Italiani. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Megan Gale, il ritorno in tv dopo 27 anni

È stata una delle modelle più amate del nostro Paese. Poi Megan Gale, volto degli spot Ominitel (poi Vodafone) dal 1999 al 2006, si è come volatilizzata. Ma a distanza di 27 anni dal suo debutto come star, oggi la supermodella australiana è tornata per sconvolgere ancora. Sarà infatti la protagonista di una pubblicità Iliad, in onda da domenica 10 maggio in due versioni (da 30 e 15 secondi), e il paragone con il passato illustre è inevitabile.

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Lo si capisce fin dal ‘claim’ della campagna: "Poche cose sono per sempre". Il senso è proprio quello di un amarcord dolcissimo, libero da rimpianti, aiutato dal fatto che Megan non sia invecchiata di un giorno. Nello spot, mentre avanza in abito rosso fuoco, con il sorriso ammaliante di sempre, la modella incrocia espressioni stupite e incredule. Finché un passante non si arrischia a chiederle: "Megan, ma cosa ci fai qui?". E lei secca: "Ho deciso di cambiare". Segue l’ingresso in un negozio telefonico, un commesso allibito che ripete "Megan anche tu qui?", e lei che senza scomporsi arriva al punto: "Io scelgo iliad perché è per sempre".

Insomma, la decisione creativa punta dritto sull’effetto nostalgia: un volto simbolo della "vecchia" telefonia torna in scena per dire che poche cose durano per sempre. Tra queste c’è lei, ovviamente. Che oltre a far sognare di nuovo il pubblico, sa dare quel senso di calma familiarità su cui l’operatore punta fortissimo.

Quanti anni ha Megan Gale e cosa fa oggi

Nata nel 1975 a Perth, Megan Gale ha oggi 50 anni e si è rifatta una vita lontano da set e passerelle. Si è ritirata dalle sfilate nel 2008, ma per lei non sono mancati i momenti di ritrovata celebrità: dal 2007 al 2016 ha partecipato a "Australia’s Next Top Model" e nel 2015 è apparsa al cinema in "Mad Max: Fury Road" di George Miller, accanto a Tom Hardy e Charlize Theron.

Dal 2011 fa coppia fissa con l’ex calciatore australiano Shaun Hampson, e dalla loro relazione sono nati due figli: River Alan Thomas, venuto al mondo il 13 maggio 2014, e Rosie May Dee, nata il 6 ottobre 2017. Al di là del ritorno in scena inaspettato, per l’Italia resterà comunque la protagonista degli anni d’oro a cavallo del Duemila. Tra la sua partecipazione a Sanremo nel 2001, con Raffaella Carrà, e il memorabile calendario sexy di Max nello stesso anno. E poi le commedie come "Vacanze di Natale 2000", "Body Guards – Guardie del corpo" e "Stregati dalla luna". Ma soprattutto Omnitel, dove tutto è cominciato.

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