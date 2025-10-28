Megan Fox, dal dolore alla rinascita con Jennifer’s Body (si parla già di un sequel) La star racconta gli anni bui, la pressione dei paparazzi e dell’industria cinematografica, e come la rabbia sia diventata la scintilla della sua rinascita.

Megan Fox torna sotto i riflettori non solo per la sua bellezza sbalorditiva, ma per la forza con cui affronta il suo passato. Dopo l’enorme successo avuto con Transformers, l’attrice ha vissuto momenti di rabbia e frustrazione che l’hanno segnata profondamente, lontano dagli sguardi del pubblico. Oggi, però, sembra aver trovato una nuova energia, una prospettiva diversa sulla sua carriera e sulla fama che l’ha travolta. Una sorta di oscurità che l’ha pervasa durante le riprese di un altro film, Jennifer’s Body, di cui si parla anche di un possibile seguito. In una recente serata a Los Angeles, Megan ha condiviso alcune sue riflessioni in tempo che hanno fatto capire tanto.

Megan Fox, la rinascita dopo un periodo di difficoltà: "Mi sentivo smarrita"

Durante una serata evento a Los Angeles per la proiezione speciale di Jennifer’s Body, Megan Fox è tornata a parlare del difficile periodo vissuto mentre lavorava al film. All’epoca, l’attrice era reduce dal successo internazionale di Transformers e ha confessato di aver attraversato una fase complessa della sua vita, segnata da rabbia e smarrimento. "Non so se mi darei dei consigli" ha detto Fox. "Penso che, in quel momento della mia vita, fossi così smarrita, così piena di rabbia per come ero stata trattata nel settore e per come stavo gestendo la fama, già allora, prima ancora di iniziare le riprese." Fox ha anche ricordato un episodio legato alla prima del film con Amanda Seyfried: "Ero appena uscita da una prima a cui dovevo andare, ero obbligata a partecipare, ricordo che i paparazzi erano così spietati, per il modo in cui parlavano alle donne" ha spiegato. "Sono uscita solo per cercare di raggiungere la macchina, e scattavano foto da ogni parte. Uno di loro ha detto: ‘Megan, perché sei così stronza?’ e un altro ha aggiunto: ‘Megan, pensi di essere sopravvalutata? Lo dice internet,’ e io stavo solo cercando di fare il mio lavoro. Ero lì perché mi avevano chiesto di esserci."

L’attrice ha raccontato di aver provato grande disagio e dolore: "Stavo solo cercando di raggiungere la macchina. Avevo dentro così tanto dolore, tristezza, rabbia e frustrazione che dovevano pur trovare una via d’uscita. E come ho detto, poter avere il permesso di essere ‘fuori controllo’, anche solo tra un ciak e l’altro, o forse per tutto il tempo sul set, è stato molto catartico per me."

Jennifer’s Body, le critiche che hanno travolto il film e l’idea di un possibile sequel

Nel 2009, il film ha avuto un successo apparente e vi spieghiamo perché. Amanda Seyfried vinse il premio come Miglior performance più terrorizzante agli MTV Movie Award del 2010, e Megan Fox vinse nella categoria Miglior attrice in un film horror o thriller ai Teen Choice Awards del 2010, ma quest’ultima fu nominata anche ai Razzie Awards come Peggior Attrice. E non è tutto. La critica fu spietata con questo film tra chi lo definì prettamente noioso e chi lo giudicò incentrato esclusivamente sulla sessualità della protagonista e, per altri rimane "un horror che non spaventa". A distanza di anni però, la critica lo ha rivalutato e il film è diventato un cult.

A tal proposito, la sceneggiatrice Diablo Cody ha espresso fiducia nella possibilità di un sequel. Anche Amanda Seyfried si è detta pronta a tornare nel ruolo di Needy: "Non vedo l’ora che arrivi il sequel. Sono pronta a riprendere il ruolo di Needy. Stanno lavorando al progetto" ha anticipato a GQ. "Ho già dato il mio ok. Ho detto: ‘Quando voi siete pronti, io sono pronta’. Ci siamo divertite così tanto la prima volta, voglio celebrare tutto questo con un seguito."

Dove vedere in streaming Jennifer’s Body

Il film Jennifer’s Body è in streaming sulle piattaforme: Disney+, Rakuten TV, Prime Video ed Apple TV.

