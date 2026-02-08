Medugno torna sul caso Signorini: "Non ci ho guadagnato nulla" Antonio Medugno torna a parlare del caso Signorini e svela come dopo l'intervista con Corona le cose per lui non sono andate bene.

Antonio Medugno torna a intervenire pubblicamente sulla vicenda che lo ha visto coinvolto insieme ad Alfonso Signorini, affidando ancora una volta ai social il proprio racconto. Nelle ultime ore il tiktoker ha risposto a diverse domande dei follower durante una diretta, soffermandosi in particolare sulle conseguenze personali e professionali che, a suo dire, questa esposizione mediatica avrebbe avuto sulla sua vita.

Antonio Medugno dopo il caso Signorini: "Ho perso contratti"

Medugno ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate sul piano lavorativo dopo l’esplosione del caso, respingendo le accuse di chi sostiene che possa aver tratto vantaggio dalla situazione. "Vi assicuro che in questa situazione io ho solo perso, anche contratti lavorativi. Ho perso di tutto. Dopo ciò che è successo ho ricevuto rifiuti in ambito lavorativo. Purtroppo è accaduto e mi hanno disdetto vari contratti per questa situazione che non è dipesa da me. Di sicuro io non devo vergognarmi di nulla", ha dichiarato.

Il racconto si è poi spostato sul piano personale e familiare, che Medugno descrive come uno degli aspetti più dolorosi della vicenda: "Come ho vissuto quello che è successo? Male, perché la mia famiglia non sapeva nulla e per me è stata una doppia sofferenza. Mi ha fatto tanto male questa cosa. Spero che loro abbiano capito tutto. Ma anche mio padre non l’ha vissuta bene… potete vedere come stava nella puntata che ha fatto con Fabrizio Corona. Se sto facendo i soldi? Zero, non ho mai preso nulla da questa situazione, ma ho solo perso", ha spiegato, sottolineando il peso emotivo che la vicenda avrebbe avuto anche sui suoi familiari.

Le distanza dalla causa di Mediaset contro Corona

Nel frattempo, il caso continua a intrecciarsi con sviluppi mediatici e legali che coinvolgono altri protagonisti. Mediaset ha avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona per le rivelazioni diffuse nel suo programma, una battaglia giudiziaria che contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda.

Su questo fronte Medugno ha voluto mantenere una posizione di distanza, ribadendo di non voler entrare nel merito di accuse o responsabilità che non lo riguardano direttamente: "Voglio estraniarmi da questa situazione. Posso parlare di quello che ho passato io, come l’ho passato e cosa ne penso, ma di quello che stanno dicendo non posso dire nulla. Se qualcuno deve pagare le conseguenze, le pagherà", ha concluso.

Intanto c’è molta attesa per scoprire come evolverà la vicenda legale tra Corona e Mediaset, ma anche la denuncia di Medugno allo stesso Signorini. Da sottolineare come nella class action avviata da Mediaset il nome del direttore di Chi non rientra tra i nomi tutelati dai legali del Biscione.

