Mediaset vince l’estate 2026 in tv nel segno di Gerry Scotti: la Rai (senza De Martino) cade nonostante i Mondiali Gli ascolti della stagione estiva evidenziano una volta di più il successo di Maria De Filippi e Temptation Island: viale Mazzini paga le numerose repliche

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’estate 2026 consegna un verdetto televisivo meno scontato del previsto: nemmeno il peso dello sport è riuscito a garantire alla Rai la leadership stagionale. A spuntarla, infatti, è stata Mediaset, forte di una programmazione forse più continuativa e di alcuni titoli capaci di mantenere alta l’attenzione anche nei mesi tradizionalmente più deboli per la tv (Temptation Island su tutti). I dati elaborati dallo Studio Frasi e riportati da Il Sole 24 Ore fotografano così non soltanto una sfida di ascolti, ma due percorsi differenti. Scopriamo tutti i dettagli.

Mediaset non spegne i motori: Scotti e De Filippi protagonisti dell’estate

Tra il 31 maggio e il 25 agosto Mediaset ha raggiunto una media giornaliera di 2,8 milioni di spettatori, superando i 2,5 milioni della Rai. Il risultato si riflette anche nel confronto tra le due reti ammiraglie: Canale 5 ha conquistato 3,5 milioni di spettatori medi in prima serata, contro i 3,2 milioni di Rai 1, e ha prevalso anche considerando l’intera giornata, con 1,35 milioni rispetto agli 1,28 milioni della rete pubblica. Alla base del sorpasso c’è soprattutto una scelta editoriale: Mediaset ha mantenuto in campo alcuni dei propri volti e format più riconoscibili anche durante la stagione estiva. Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno garantito continuità al preserale (Stefano De Martino è invece andato in vacanza e Affari Tuoi, che tornerà il prossimo 6 settembre, ha lasciato campo libero alla concorrenza), mentre Temptation Island ha trasformato l’estate in un appuntamento televisivo e social di grande richiamo. Sul fronte Rai, invece, una parte consistente dell’offerta è stata affidata allo sport — con i Mondiali di calcio a giugno e luglio e gli Europei di atletica e nuoto ad agosto — insieme a numerose repliche. Una strategia che ha prodotto ascolti importanti, ma non sufficienti a colmare il divario complessivo.

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La vera partita si gioca dopo la diretta

Il dato più significativo, però, arriva dal consumo dei contenuti on demand. Durante l’estate, infatti, le reti generaliste Mediaset hanno registrato circa 120mila spettatori medi sulle visioni a richiesta, contro i 37mila della Rai. Un divario che conferma come la competizione televisiva si sia ormai spostata oltre il tradizionale appuntamento davanti allo schermo. La tendenza emerge anche osservando i primi otto mesi dell’anno: Mediaset raggiunge 145mila spettatori medi giornalieri on demand, contro i 113mila della Rai. In termini di incidenza sull’ascolto complessivo, si tratta rispettivamente del 4,7% e del 3,8%. La Rai conserva comunque un piccolo vantaggio sulla singola giornata media degli otto mesi: 1,534 milioni di spettatori per Rai 1 contro 1,514 milioni di Canale 5, risultato nel quale pesa anche il contributo eccezionale di Sanremo.

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