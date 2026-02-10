Mediaset, Berlusconi si prende le ATP Finals, l'annuncio tra le polemiche del web: “Altro flop della Rai” Dopo i record di ascolti su Rai 2 (grazie a Sinner), le ATP Finals passano a Mediaset: diritti in chiaro dal 2026. Le cifre dell'accordo e le proteste contro la Rai

Il rumor è diventato realtà, così come la beffa per la Rai. Mediaset trasmetterà in esclusiva in TV in chiaro le Nitto ATP Finals a partire dalla prossima edizione, in programma dal 15 al 22 novembre 2026 a Torino. L’annuncio è arrivato dal "Biscione" attraverso un comunicato stampa diffuso poche ore dopo le indiscrezioni esplose nella mattinata odierna.

Mediaset si prende le ATP Finals 2026: l’annuncio

Per Mediaset si tratta di un colpaccio in piena regola, che riguarda il torneo di tennis con il maggior richiamo mediatico al mondo dopo i quattro Slam. Le ATP Finals rappresentano l’appuntamento che chiude la stagione tennistica e vedono sfidarsi gli otto migliori giocatori del ranking mondiale e le otto migliori coppie di doppio. L’edizione 2025, trasmessa in diretta dalla TV pubblica, ha visto trionfare Jannik Sinner in una finale epica contro il rivale Carlos Alcaraz, seguita su Rai 2 da 5,4 milioni di spettatori con il 28,7% di share, diventando il match di tennis più visto di sempre in Italia.

L’ufficializzazione dell’accordo è stata data poco fa da Mediaset, che in una nota ha dichiarato di aver raggiunto "un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro". Il contratto siglato con l’ATP assegna al gruppo milanese la trasmissione, sulle proprie reti e piattaforme digitali, di otto tra le partite di maggior interesse del torneo, che con ogni probabilità saranno destinate a seguire il percorso degli tennisti italiani (lo scorso anno, oltre a Sinner, era presente anche Musetti). L’intesa prevede inoltre la messa in onda di una sintesi di tutti gli incontri della giornata. Non si tratta però di un’esclusiva totale: le ATP Finals saranno seguite integralmente da Sky Sport, che trasmetterà in diretta tutti gli incontri di singolare e di doppio.

Mediaset-Atp, le cifre ufficiose dell’accordo

Secondo le prime indiscrezioni, Mediaset sarebbe riuscita a strappare i diritti alla Rai presentando un’offerta economica nettamente superiore a quella di Viale Mazzini. Per assicurarsi le Nitto ATP Finals, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi avrebbe messo sul piatto circa 4 milioni di euro a stagione per otto partite e la sintesi quotidiana degli altri incontri. Una cifra importante, ma ritenuta sostenibile da Publitalia, in virtù di stime di incasso pari ad almeno 8 milioni di euro.

Beffa e critiche per la Rai: "Un altro flop"

Per la Rai si tratta di una perdita dolorosa, anche alla luce dell’eccezionale riscontro di share ottenuto dagli incontri trasmessi sulla seconda rete lo scorso novembre. Il momento magico vissuto da Sinner e Musetti ha infatti acceso nel Paese una passione senza precedenti per il tennis, un fenomeno capace di garantire alle ATP Finals ascolti altissimi e un’attenzione mediatica che, dal prossimo anno, migrerà verso Mediaset.

Non a caso, l’annuncio dell’azienda milanese ha scatenato numerose reazioni sui social, dove molti spettatori hanno puntato il dito contro una Rai già criticata per il caso Petrecca e la prova giornalistica offerta durante il racconto della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali.

"La #Rai, dopo il disastro della Cerimonia d’Apertura delle #Olimpiadi, perde anche i diritti delle #ATPFinals", scrive su X un utente. Le critiche si moltiplicano: "Se davvero le #ATPFinals passeranno a Mediaset, in Rai qualcuno dovrà dare delle spiegazioni. Nel miglior momento di sempre del tennis italiano, con le Finals in Italia, che non sia il servizio pubblico a trasmetterle è una vergogna". C’è anche chi ironizza: "Non è un problema, le ATP Finals verranno sostituite da un one man show di Pucci…", "La Rai, un successo dopo l’altro", "Un altro flop RAI".

