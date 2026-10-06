Mediaset nei guai senza Sinner alle ATP Finals: il grande debutto del tennis in chiaro parte con un'assenza pesantissima L'assenza del numero uno italiano arriva proprio nel primo anno dei diritti in chiaro affidati a Mediaset: il torneo di Torino resta un appuntamento di prestigio, ma crescono i dubbi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’assenza di Jannik Sinner rischia di cambiare parecchio il volto delle prossime ATP Finals di Torino, soprattutto sul fronte televisivo. Il torneo, che quest’anno sarà trasmesso in chiaro da Mediaset, rappresentava infatti una delle grandi occasioni per portare il tennis internazionale davanti a un pubblico ancora più ampio, ma il forfait del numero uno italiano arriva proprio nel momento in cui l’attenzione sulla competizione avrebbe dovuto raggiungere il suo punto più alto.

ATP Finals di Torino: un investimento importante per Mediaset

Per Mediaset si tratta di una novità tutt’altro che secondaria. Dopo le prime quattro edizioni trasmesse dalla Rai, l’azienda di Cologno Monzese ha conquistato i diritti per la trasmissione in chiaro delle Nitto ATP Finals, puntando su uno degli appuntamenti più importanti del calendario sportivo e su un movimento che negli ultimi anni ha conquistato una popolarità enorme in Italia.

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Il problema è che il volto più riconoscibile di questa nuova stagione del tennis italiano non sarà a Torino. Sinner ha infatti annunciato uno stop che lo terrà lontano dai campi fino al 2027, rendendo impossibile la sua partecipazione alle Finals. Una situazione che inevitabilmente cambia le prospettive anche per chi si prepara a raccontare televisivamente il torneo.

Il peso dell’assenza di Jannik Sinner per Mediaset

Il pubblico italiano ha imparato a seguire il tennis anche grazie alle imprese di Sinner, che negli ultimi anni ha trasformato ogni suo incontro in un appuntamento televisivo particolarmente seguito. La sua assenza non significa naturalmente che le ATP Finals perdano il loro prestigio internazionale, ma per una rete che si affaccia per la prima volta sul torneo rappresenta un ostacolo non indifferente, soprattutto considerando quanto la presenza degli italiani abbia contribuito alla crescita degli ascolti del tennis.

Mediaset potrà comunque contare su altri protagonisti del movimento azzurro. Tra i nomi più attesi c’è quello di Fabio Cobolli, protagonista di una stagione importante e finalista al Roland Garros. Ma sappiamo che nessuno possiede ancora la stessa forza mediatica costruita da Sinner.

Una sfida anche per la televisione

Ed è proprio qui che si apre una partita interessante per Mediaset. Le ATP Finals potrebbero diventare il primo vero banco di prova per capire quanto il tennis sia riuscito a conquistare stabilmente il pubblico italiano al di là del singolo campione. Il torneo conserva infatti una dimensione internazionale enorme e mette in campo alcuni dei migliori giocatori del mondo, elementi che potrebbero permettere alla competizione di funzionare anche senza la presenza dell’azzurro più atteso.

Per Mediaset, dunque, la sfida sarà doppia: raccontare nel modo migliore un evento di primo livello e, allo stesso tempo, verificare quanto il pubblico generalista sia disposto a seguire il grande tennis anche quando non c’è Sinner a rappresentare l’Italia. Il suo forfait pesa, ma potrebbe trasformarsi anche in un’occasione per dimostrare che l’interesse costruito negli ultimi anni non dipende esclusivamente da un solo nome.

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