Il pomeriggio di Canale 5 cambia radicalmente e conferma la supremazia della soap turca La Forza di una Donna, che ha conquistato il pubblico fin dall’estate. A due settimane dal gran finale del Grande Fratello, che chiuderà i battenti il prossimo 15 dicembre, il reality perde visibilità: la rete taglia la striscia quotidiana, segnale evidente che il programma non ha raggiunto i target previsti. Un colpo di scena, visto che la fase finale di un reality dovrebbe essere l’apice dell’hype per gli spettatori. Al contrario, la soap turca continua a mietere ascolti, spingendo Mediaset a potenziarne la presenza nel palinsesto. Anche Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi, subisce conseguenze: il contenitore di approfondimento perde minuti preziosi e non riesce a insidiare la concorrenza di Rai 1 e della sua "Vita in Diretta".

Grande Fratello tagliato e La Forza di una donna raddoppia

Dal 1° dicembre, la striscia quotidiana del Grande Fratello scompare definitivamente dal palinsesto pomeridiano. Una decisione che evidenzia come il reality non sia riuscito a mantenere il passo con le aspettative della rete nonostante gli sforzi di Simona Ventura. Al contrario, La Forza di una Donna diventa la vera protagonista del pomeriggio, con ben due episodi giornalieri: uno alle 16:05 e un secondo alle 18:10, intervallati dal daytime di Amici 25 e da Dentro la Notizia. La soap turca, con le vicende di Bahar Çeşmeli, ha dimostrato di saper attrarre pubblico costante e di trainare altri programmi, facendo registrare ascolti record e diventando il vero cavallo di battaglia (a basso presso) della fascia pomeridiana di Canale 5.

La scelta di Mediaset non riguarda solo il Grande Fratello. Anche Dentro la Notizia di Gianluigi Nuzzi vede ridurre i propri minuti a disposizione. Il programma, che fino a oggi ha faticato a insidiare il competitor di Rai 1, perde spazio nel palinsesto e sarà costretto a chiudere qualche minuto prima, a favore della soap.

Il nuovo palinsesto pomeridiano di Canale 5 (dal 1° dicembre)

A partire da domani, lunedì 1 dicembre, Canale 5 cambierà quindi il suo daytime pomeridiano. L’obiettivo di tale rivoluzione è rivolto anche a favorire la partenza di Caduta Libera, che dal 7 dicembre tornerà in onda in versione rinnovata con Max Giusti in conduzione (al posto di Avanti un altro). Mediaset, infatti, punta tantissimo sul quiz show e spera di lanciarlo nel migliore dei modi garantendogli un traino forte come quello della soap La Forza di una donna.

14:45 – Uomini e Donne

16:05 – La Forza di una Donna (primo episodio)

16:25 – Amici – striscia quotidiana

16:55 – Dentro la Notizia (versione ridotta)

18:10 – La Forza di una Donna (secondo episodio)

18:45 – Avanti un Altro

19:55 – Tg5

