La Ruota della Fortuna, Mediaset ci ripensa e ferma Gerry Scotti: il retroscena sullo stop estivo. Chi lo rimpiazza A quanto pare il Biscione starebbe valutando un cambio in corsa durante l'estate. Al posto del suo cavallo di battaglia, sarebbe pronto un programma guidato da Enrico Papi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Mentre la Rai sconvolge i telespettatori con i nuovi palinsesti 2026/2027, pieni di illustri esclusi, Mediaset valuta le sue mosse. Stando alle anticipazioni riportate da Davide Maggio, pare che il Biscione sia pronto a registrare un nuovo game show con Enrico Papi. Che sarebbe destinato a sostituire temporaneamente La Ruota della Fortuna nell’access prime time della stagione calda. Un possibile dietrofront, insomma, dopo l’annuncio degli impegni non-stop per Gerry Scotti durante l’estate. Ma la mossa potrebbe aiutare a sfruttare al meglio il ‘vuoto’ lasciato da Affari Tuoi, che invece andrà in vacanza. Ecco i dettagli.

La Ruota della fortuna, l’indiscrezione su Let’s Make a Deal al posto di Gerry Scotti

Lo annuncia con sicurezza Davide Maggio, che parla di uno "studio 20 di Cologno Monzese" pronto "per le registrazioni di 35 puntate di Let’s Make a Deal con la conduzione di Enrico Papi". Il game show sarebbe stato pensato da Mediaset come sostituto de La Ruota della Fortuna, per il breve periodo estivo, sempre nella stessa collocazione in access su Canale 5.

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Il punto, però, è che il posizionamento del nuovo gioco appare ancora decisamente in bilico. Gerry Scotti dovrebbe continuare con le registrazioni de La Ruota almeno fino alla fine di luglio, mentre tra i corridoi si vocifera che non tutti avrebbero preso bene l’eventuale stop alla show con Samira Lui. E proprio questa incertezza di fondo, aggiunge il portale Davide Maggio, avrebbe creato attriti tra il Biscione e Banijay, casa di produzione di Let’s Make a Deal.

L’episodio pilota di Papi dovrebbe essere registrato il 15 luglio, e il 21 dello stesso mese sarebbe previsto l’inizio dello show. Ma date e collocazione effettiva restano al momento un mistero.

La collocazione alternativa proposta da Mediaset

A questo proposito, sembra che Mediaset stia tentando anche altre strade per non stoppare del tutto Gerry Scotti. Tre sarebbero le possibilità citate da Davide Maggio:

Far traslocare il nuovo game nel preserale

nel preserale Spostarlo su Italia 1

Rinviare la messa in onda al periodo natalizio.

Tutto si riduce alla quantità di rischio che il Biscione sarà disposto a prendersi. Perché la messa in onda non-stop de La Ruota era uno stratagemma perfetto, per sfruttare lo strapotere del gioco nel duello con Affari Tuoi proprio quando De Martino non ci sarà. E tornare a settembre con un vantaggio ulteriore, forse incolmabile, sul competitor. Let’s Make a Deal invece è un rebus, anche se potrebbe alleggerire il carico di Scotti, in termini di impegni. E comunque si porrebbe sulla stessa linea del gioco dei pacchi (il funzionamento è simile) con la possibilità di dirottare il pubblico di affezionati Rai 1 su Mediaset, almeno finché De Martino non tornerà.

Una soluzione al momento non c’è. Ma aspettiamo le prossime indiscrezioni, per capire come faranno a Cologno Monzese a sbloccare l’impasse.

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