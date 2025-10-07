Mediaset, soap tagliate e palinsesto stravolto: da Beautiful a Forbidden Fruit, la mossa che scontenta tutti
Tra tagli improvvisi, orari ballerini e proteste dei fan, i cambi di palinsesto per rilanciare il Grande Fratello stanno creando più problemi che soluzioni.
Giornata agitata per Canale 5, dove le modifiche dell’ultimo minuto hanno lasciato di stucco il pubblico. Dopo il calo d’ascolti del Grande Fratello, Mediaset ha deciso di spingere il reality anche nel pomeriggio, ma la mossa ha finito per penalizzare proprio i programmi che garantivano stabilità e ascolti costanti. Le soap, cuore del daytime di rete, si sono ritrovate improvvisamente a dover fare spazio alle nuove strisce del reality, tra tagli e slittamenti che hanno mandato in confusione gli spettatori più fedeli.
Beautiful e Forbidden Fruit: tagli improvvisi e fan infuriati
La prima a pagarne le conseguenze è stata Beautiful, interrotta di colpo per far posto al nuovo blocco del Grande Fratello. Una decisione presa senza alcun preavviso e accolta con disappunto dai telespettatori, che si sono trovati davanti a un episodio tagliato a metà. Anche Forbidden Fruit è finita nel caos, costretta a rincorrere orari che cambiano di giorno in giorno e a fare i conti con una programmazione disordinata. Sui social è esplosa la protesta: molti fan hanno espresso la loro delusione per una scelta definita "assurda" e "irrispettosa" nei confronti del pubblico. Le soap, dopo anni di ascolti più o meno costanti, si ritrovano ora a dover fare spazio a un reality in difficoltà, e l’effetto è quello di un pomeriggio televisivo potenzialmente instabile, dove nulla sembra più certo.
Il motivo del caos: il crollo del Grande Fratello
Tutto nasce dal risultato deludente della seconda puntata del reality, scesa al 15,5% di share contro il 20,4% del debutto. Un calo netto, che ha spinto i vertici di Cologno Monzese a intervenire subito per cercare di rianimare l’interesse del pubblico. Da qui la decisione di introdurre nuove strisce quotidiane, una su Italia 1 e una su Canale 5, con l’obiettivo di dare più visibilità ai concorrenti e di creare un legame costante con la puntata serale. Il problema è che, nel tentativo di risollevare il reality, Mediaset ha messo a rischio la parte più solida del suo palinsesto, quella costruita negli anni grazie alla fedeltà del pubblico delle soap.
Un pomeriggio sempre più instabile
Secondo le prime indiscrezioni, le nuove fasce dedicate al Grande Fratello non sarebbero un esperimento isolato, ma potrebbero restare anche nei prossimi giorni. Una scelta che rischia di compromettere definitivamente la regolarità della fascia pomeridiana.Forbidden Fruit, già soggetta a continui spostamenti, si troverebbe nuovamente a perdere ritmo e continuità narrativa, con episodi compressi o tagliati per far spazio al reality. E con il pubblico sempre meno disposto a inseguire orari variabili, il rischio di un calo di share generale è più che concreto.
