Mediaset sconvolge i palinsesti di oggi: lo speciale su Berlusconi con Gerry Scotti si prende il posto delle soap pomeridiane Un omaggio televisivo dedicato al fondatore di Mediaset cambia le sorti del pomeriggio di Canale 5, mentre Alba Parietti racconta un retroscena inedito.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset ha scelto di modificare il palinsesto di Canale 5 per onorare il suo fondatore e lasciare spazio a un appuntamento dal forte valore simbolico. Nel pomeriggio di oggi, infatti, la rete trasmette lo speciale Mediaset siamo Noi, un racconto televisivo costruito attorno all’evento aziendale che nei giorni scorsi ha riunito dipendenti e collaboratori del gruppo presso il Campus di Cologno Monzese.

Mediaset Siamo Noi al posto delle soap pomeridiane

Si tratta di una variazione di programmazione che non nasce soltanto dall’esigenza di celebrare una ricorrenza, ma anche dalla volontà di mostrare al pubblico il presente e il futuro di un’azienda che continua a identificarsi con l’eredità lasciata dal suo fondatore. Per chi non riuscirà a seguire la messa in onda pomeridiana, lo speciale verrà riproposto anche in seconda serata, al termine di Ciao Darwin.

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Tra i momenti più significativi dell’evento condotto da Gerry Scotti c’è stato senza dubbio l‘intervento di Pier Silvio Berlusconi, apparso sul palco poche ore dopo il grave incidente stradale che lo aveva coinvolto nei pressi di Arcore. L’amministratore delegato ha voluto rassicurare tutti sulle proprie condizioni e ha condiviso una riflessione particolarmente intensa: "Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli, si è più forti di prima". Nel suo discorso, Pier Silvio ha poi spiegato come l’incontro non dovesse essere considerato una semplice commemorazione, ma una festa capace di guardare avanti senza dimenticare le proprie radici.

La musica dei Pooh e lo sguardo al futuro

Lo speciale mostrerà anche alcuni dei momenti più festosi dell’evento, compreso il mini concerto dei Pooh, protagonisti della serata con l’esecuzione di brani storici come Dammi solo un minuto e Chi fermerà la musica. L’obiettivo del racconto televisivo sembra essere quello di unire memoria e prospettive future, sottolineando il percorso intrapreso da MFE-MediaForEurope dopo la scomparsa del suo fondatore.

Il ricordo di Alba Parietti

L’anniversario della morte di Silvio Berlusconi ha riportato al centro dell’attenzione anche molte testimonianze personali. Tra quelle che hanno suscitato maggiore interesse c’è il lungo messaggio pubblicato da Alba Parietti sui social. La conduttrice ha ricordato il rapporto costruito nel corso degli anni, sottolineando come le profonde differenze politiche non abbiano mai impedito un confronto rispettoso: "Ho lavorato con te per tutta la mia vita", ha scritto, aggiungendo che tra loro ci sono state discussioni e divergenze, ma sempre accompagnate da stima reciproca. Di fronte alle numerose critiche ricevute online, Parietti ha poi deciso di intervenire nuovamente, raccontando un episodio finora poco conosciuto. "Rifiutai due volte contratti miliardari nel momento in cui fondò Forza Italia (9 miliardi delle vecchie lire) per paura di non poter più esprimere liberamente il mio pensiero", ha spiegato. Un passaggio che ha attirato particolare attenzione perché restituisce l’immagine di un rapporto complesso, fatto di distanze ideologiche ma anche di rispetto personale.

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