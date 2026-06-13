Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Mediaset sconvolge i palinsesti di oggi: lo speciale su Berlusconi con Gerry Scotti si prende il posto delle soap pomeridiane

Un omaggio televisivo dedicato al fondatore di Mediaset cambia le sorti del pomeriggio di Canale 5, mentre Alba Parietti racconta un retroscena inedito.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset ha scelto di modificare il palinsesto di Canale 5 per onorare il suo fondatore e lasciare spazio a un appuntamento dal forte valore simbolico. Nel pomeriggio di oggi, infatti, la rete trasmette lo speciale Mediaset siamo Noi, un racconto televisivo costruito attorno all’evento aziendale che nei giorni scorsi ha riunito dipendenti e collaboratori del gruppo presso il Campus di Cologno Monzese.

Mediaset Siamo Noi al posto delle soap pomeridiane

Si tratta di una variazione di programmazione che non nasce soltanto dall’esigenza di celebrare una ricorrenza, ma anche dalla volontà di mostrare al pubblico il presente e il futuro di un’azienda che continua a identificarsi con l’eredità lasciata dal suo fondatore. Per chi non riuscirà a seguire la messa in onda pomeridiana, lo speciale verrà riproposto anche in seconda serata, al termine di Ciao Darwin.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Tra i momenti più significativi dell’evento condotto da Gerry Scotti c’è stato senza dubbio l‘intervento di Pier Silvio Berlusconi, apparso sul palco poche ore dopo il grave incidente stradale che lo aveva coinvolto nei pressi di Arcore. L’amministratore delegato ha voluto rassicurare tutti sulle proprie condizioni e ha condiviso una riflessione particolarmente intensa: "Qualcuno ha trasformato una tragedia in un miracolo. E quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli, si è più forti di prima". Nel suo discorso, Pier Silvio ha poi spiegato come l’incontro non dovesse essere considerato una semplice commemorazione, ma una festa capace di guardare avanti senza dimenticare le proprie radici.

La musica dei Pooh e lo sguardo al futuro

Lo speciale mostrerà anche alcuni dei momenti più festosi dell’evento, compreso il mini concerto dei Pooh, protagonisti della serata con l’esecuzione di brani storici come Dammi solo un minuto e Chi fermerà la musica. L’obiettivo del racconto televisivo sembra essere quello di unire memoria e prospettive future, sottolineando il percorso intrapreso da MFE-MediaForEurope dopo la scomparsa del suo fondatore.

Il ricordo di Alba Parietti

L’anniversario della morte di Silvio Berlusconi ha riportato al centro dell’attenzione anche molte testimonianze personali. Tra quelle che hanno suscitato maggiore interesse c’è il lungo messaggio pubblicato da Alba Parietti sui social. La conduttrice ha ricordato il rapporto costruito nel corso degli anni, sottolineando come le profonde differenze politiche non abbiano mai impedito un confronto rispettoso: "Ho lavorato con te per tutta la mia vita", ha scritto, aggiungendo che tra loro ci sono state discussioni e divergenze, ma sempre accompagnate da stima reciproca. Di fronte alle numerose critiche ricevute online, Parietti ha poi deciso di intervenire nuovamente, raccontando un episodio finora poco conosciuto. "Rifiutai due volte contratti miliardari nel momento in cui fondò Forza Italia (9 miliardi delle vecchie lire) per paura di non poter più esprimere liberamente il mio pensiero", ha spiegato. Un passaggio che ha attirato particolare attenzione perché restituisce l’immagine di un rapporto complesso, fatto di distanze ideologiche ma anche di rispetto personale.

Potrebbe interessarti anche

Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi parla dopo il terribile l'incidente: "Qualcuno ha fatto il miracolo", il ricordo di papà Silvio

Dopo lo spavento delle ultime ore, l'ad di Mediaset si presenta davanti ai collabora...
Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, le parole (durissime) di un’amica e collega: “Sui social è stato un incosciente"

Una nota autrice tv ha commentato il caso del conduttore, dimostrando supporto ma an...
Pier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi, grande paura per il presidente Mediaset: coinvolto in un violento incidente stradale. Come sta ora

Uno schianto improvviso che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, ma che fortunata...
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez, l’affetto dei vip dopo il ricovero: "Cosa ne sappiamo?". Da Mara Venier a Luxuria, cos’hanno detto

In tanti si sono fatti sentire pubblicamente dopo le ore concitate che hanno travolt...
I Pooh

Pooh 60 – La nostra storia su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta del concerto evento

Sabato in prima serata su Canale 5 arriva il concerto evento dei Pooh dall’Arena di ...
Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi scende in politica? La rivelazione di Toni Capuozzo a 4 di sera News: "Ha sorriso e poi..."

Toni Capuozzo racconta in tv il confronto con Pier Silvio Berlusconi e svela un retr...
Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti (ancora) al veleno contro Affari Tuoi: cosa insinua sul pacco da 300mila euro "sempre presente"

Il conduttore de La Ruota della Fortuna si è concesso una frecciata alla concorrenza...
Milo Infante dalla Rai a Mediaset

Milo Infante, l'ultimo capitolo di un disastro: la fuga dalla Rai e il finale già scritto. Forse a Mediaset non sarà più 'un corpo estraneo'

Il capitano di Ore 14 lascia la Tv pubblica: in Casa Mediaset non solo soldi, ma anc...
Gerry Scotti e Stefano De Martino

Gerry Scotti e la sfida La Ruota-Affari Tuoi: “Io e De Martino? È sovrannaturale". Poi svela se sarà con lui a Sanremo 2027

Gerry Scotti incorona Stefano De Martino, riflette sul successo dell’access prime ti...

Arvier

Piccoli borghi di montagna

Dai laboratori di innovazione territoriali all'agricoltura 4.0

LEGGI

Personaggi

Paola Ferrari

Paola Ferrari
Pamela Prati

Pamela Prati
lessandro Antinelli

Alessandro Antinelli
Natalia Estrada

Natalia Estrada

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963