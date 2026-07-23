Mediaset, la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi: al via la nuova era, tutte le nomine da Canale 5 alle fiction
Il Biscione ha annunciato la nascita della nuova Mediaset Italia, tutti i vertici scelti dal presidente: Sebastiano Lombardi direttore della rete ammiraglia
Mediaset cambia volto. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha deciso di rivoluzionare il gruppo tra nuove nomine e una strategia per il futuro. Non mancano le novità, soprattutto ai vertici del Biscione e della nuova Mediaset Italia. Scopriamo tutti i dettagli.
La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi: nasce la nuova Mediaset Italia
Una nuova organizzazione per affrontare un mercato sempre più competitivo e preparare il gruppo alle sfide dei prossimi anni. È questa la direzione scelta da MFE-MediaForEurope, che ha annunciato un profondo riassetto della propria struttura con l’obiettivo di rendere il processo decisionale più rapido e valorizzare le competenze. Il progetto accompagna anche la fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I., dalla quale prenderà forma la nuova Mediaset Italia. Al termine dell’iter societario, Pier Silvio Berlusconi ne sarà Presidente e Amministratore Delegato, affiancato dal vicepresidente Niccolò Querci, mentre Mauro Crippa resta saldo alla guida dell’Informazione e della Comunicazione. Il messaggio è chiaro: una governance più snella, responsabilità ben definite e maggiore velocità nell’affrontare un panorama televisivo che cambia sempre più in fretta. Spiegando la filosofia del nuovo corso, Berlusconi ha infatti dichiarato: «Abbiamo lavorato tanto e sulla Germania abbiamo ottenuto risultati importanti. (…) Ma il mercato pubblicitario europeo è difficile. Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima. Le nostre dimensioni, per quanto diverse e cresciute, sono ancora piccole». Da qui la scelta di imprimere un’accelerazione al percorso di crescita del gruppo con un’organizzazione completamente ripensata.
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Tutte le nomine: da Canale 5 alle fiction, ecco chi guiderà la nuova fase
La rioganizzazione ridisegna anche gli equilibri editoriali di Mediaset e porta con sé una serie di nomine destinate a incidere direttamente sul futuro dell’offerta televisiva. Giancarlo Scheri viene promosso Vice Direttore Generale Reti, Palinsesto e Promozione, lasciando la direzione di Canale 5 a Sebastiano Lombardi, chiamato a guidare la rete ammiraglia dopo l’esperienza come Vicedirettore Contenuto, Sviluppo e Innovazione Intrattenimento. Giorgio Restelli assume la Vice Direzione Generale Intrattenimento e Risorse Artistiche, mentre Giampaolo Letta sarà il nuovo Vice Direttore Generale Fiction e Cinema. Sul fronte marketing arriva Riccardo Siro Galli, che guiderà la nuova Direzione Marketing Operativo in Italia in coordinamento con la struttura internazionale diretta da Federico di Chio. Completa il quadro Andrea Chinese, nominato responsabile della nuova Direzione Promozione.
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