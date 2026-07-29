Mediaset, rivoluzione Canale 5: fiducia a Max Giusti (ma salta The Wall), cambia tutto anche per Gerry Scotti A partire da settembre nella fascia preserale della rete ammiraglia del Biscione tornerà Caduta Libera: la scelta di Pier Silvio e il ‘trasloco’ de La Ruota

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Cambio di strategia in casa Mediaset in vista dell’autunno. Dopo settimane di valutazioni e confronti interni, infatti, i vertici del Biscione hanno deciso di affidare nuovamente la fascia preserale di Canale 5 a Caduta Libera, che tornerà in onda a partire dal prossimo 7 settembre. Una scelta che ribalta i piani, facendo saltare il ritorno di The Wall ma confermando la fiducia a Max Giusti. Trasloco all’orizzonte, invece, per La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Scopriamo tutti i dettagli e la nuova programmazione.

Caduta Libera torna nel preserale di Canale 5: slitta The Wall. La decisione Mediaset e la ‘nuova’ Ruota di Scotti

Stando a quanto riportato dal portale BubinoBlog registrazioni della nuova edizione partiranno il 1° settembre, con un calendario particolarmente serrato che consentirà la messa in onda già pochi giorni dopo. Per Max Giusti si tratterà della seconda esperienza alla guida di Caduta Libera, pronto a tornare in pianta stabile nel palinsesto di Canale 5 nella prossima stagione televisiva a partire da lunedì 7 settembre. Dopo il debutto dello scorso anno (prendendo il posto di Gerry Scotti), dunque, Mediaset continua a riporre fiducia nel conduttore romano. Il game show del preserale sarà realizzato negli studi Europa 59, gli stessi che hanno ospitato il ritorno di The Wall e il torneo speciale di Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti. Contestualmente, La Ruota della Fortuna lascerà gli studi Robinie per trasferirsi nello Studio 11 di Cologno Monzese, storica casa di Caduta Libera, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione degli spazi produttivi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sfida degli ascolti e il riscatto di Max Giusti

Il ritorno di Caduta Libera rappresenta anche una nuova occasione per Max Giusti dopo un’estate che si sta rivelando tutt’altro che semplice sul fronte dei dati Auditel. The Wall non riesce infatti a impensierire la concorrenza diretta rappresentata da Reazione a Catena, con Pino Insegno confermatosi leader della fascia preserale su Rai 1. Nonostante un avvio discreto, il game show di Canale 5 ha faticato a trovare continuità negli ascolti, rimanendo spesso distante dai risultati ottenuti dal game show della rete ammiraglia Rai. Proprio per questo motivo la decisione di riportare in primo piano Caduta Libera può essere letta come un tentativo di rilanciare il preserale con un marchio già conosciuto dal pubblico e capace, nel corso degli anni, di costruire un’identità ben precisa. L’ultima edizione del quiz aveva mostrato segnali incoraggianti, pur senza riuscire a colmare completamente il divario con Marco Liorni e l’infallibile L’Eredità. Il ‘gioiello’ dell’access prime time, La Ruota della Fortuna, rimarrà invece stabilmente nel palinsesto dopo oltre un anno consecutivo di messa in onda.

Potrebbe interessarti anche