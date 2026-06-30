Mediaset rilancia Italia 1 con Giuseppe Cruciani e l’effetto ‘Zanzara’: ma Veronica Gentili è a un bivio
Alla presentazione dei palinsesti del Biscione per la stagione 2026/27 sono attese tante novità per la rete: spuntano anche le ipotesi Giordano e Brindisi
Mediaset sta costruendo il suo futuro. Alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti del Biscione per la stagione 2026/27, infatti, sono attese tante novità per Italia 1. La rete nata a inizio anni Ottanta per il giovane pubblico Fininvest dovrebbe essere oggetto di un’operazione di ‘rilancio’ come voluto dall’ad Piersilvio Berlusconi e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbero sbarcare nel palinsesto tanti nuovi volti. Scopriamo tutti i dettagli.
La rinascita di Italia 1: Mediaset punta su Giuseppe Cruciani
Il lancio dei nuovi palinsesti Mediaset che andrà in scena il prossimo 8 luglio prevedrà anche una revisione ‘strategica’ del ruolo di Italia 1. Dopo anni in cui il canale ha trovato stabilità soprattutto grazie ai film e al successo consolidato de Le Iene, infatti, l’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di restituire alla rete una fisionomia più riconoscibile, proprio come accadeva anni fa con il pubblico più giovane del Biscione. Stando alle ultime indiscrezioni, alla presentazione ufficiale dei palinsesti verrà dunque svelata una serie di progetti destinati a rafforzare l’offerta editoriale del canale, questa volta con un’attenzione particolare all’informazione e all’attualità. Tra i nomi in pole per il nuovo ‘corso’ di Italia 1 ci sarebbe Giuseppe Cruciani. Dopo essersi assicurata Milo Infante, Mediaset potrebbe infatti puntare sulla forte personalità del giornalista e conduttore radiofonico, da anni alla guida de La Zanzara e negli ultimi anni già accostato più volte alla tv, sia alla Rai sia al Biscione.
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Il futuro da definire di Veronica Gentili e le ipotesi Brindisi e Giordano
Un ruolo di primo piano potrebbe essere riservato anche a Veronica Gentili. La giornalista, ormai presenza stabile alla conduzione de Le Iene, potrebbe continuare a rappresentare uno dei punti di riferimento di Italia 1. Dopo la deludente esperienza nel mondo dell’intrattenimento alla guida de L’Isola dei Famosi (passato a Selvaggia Lucarelli) la giornalista potrebbe dedicarsi a informazione e approfondimento, ambito nel quale ha costruito gran parte della propria carriera. Se per lei non dovesse esserci in cantiere nessun nuovo progetto, tuttavia, lo scenario sarebbe molto diverso e saprebbe molto di bocciatura. Tra i nomi che potrebbe prendere parte al ‘rilancio’ di Italia 1 spuntano anche Giuseppe Brindisi e Mario Giordano, impegnati per anni su Rete 4. Per Giordano si tratterebbe di un ritorno dopo gli anni di Studio Aperto e Lucignolo e potrebbe rappresentare un’occasione per ‘fuggire’ dalla concorrenza spietata che Fuori dal Coro ha affrontato negli ultimi anni.
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