Mediaset pronta a riscrivere la storia dei talk politici, Porro e Del Debbio a rischio: il possibile trasloco in Rai Tra strategie editoriali, equilibri politici e manovre di tele-mercato, a Cologno Monzese si studiano nuovi talk: meno scontri urlati e più indagine, oltre a possibili cambi di conduzione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il tempo televisivo non coincide mai con quello della cronaca quotidiana: le decisioni che maturano in primavera hanno spesso ricadute decisive sull’autunno e, talvolta, sugli anni successivi, come in questo caso. È in questo sguardo al futuro che si inseriscono le riflessioni in corso a Cologno Monzese, dove si sta lavorando a un prospetto già orientato alla prossima stagione. Al centro delle valutazioni non ci sono soltanto gli ascolti o la tenuta commerciale, ma qualcosa di più ampio: la ridefinizione dell’identità dei talk politici Mediaset, in un contesto in cui la percezione pubblica pesa quanto, se non più, dei dati Auditel.

Mediaset si rinnova, tra strategie, politica e immagine

Nell’ultimo periodo si è parlato di un incontro durato circa quattro ore tra i vertici dell’azienda e Antonio Tajani. Del contenuto ufficiale non è stato comunicato nulla, ma è evidente che il confronto abbia toccato temi strategici, legati tanto alla politica quanto al ruolo che un grande gruppo televisivo esercita nel dibattito pubblico. Mediaset, del resto, è storicamente considerata una potente cassa di risonanza mediatica, e proprio questa sua chiara linea editoriale finisce inevitabilmente sotto osservazione.

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Come specifica TvBlog, in questo scenario si fa strada una consapevolezza: serve un cambio di rotta nella narrazione politica, soprattutto per scrollarsi di dosso l’etichetta, circolata anche sui social, di "cassa di risonanza del verbo Meloniano". L’intenzione sarebbe quella di costruire un racconto più equilibrato, capace di intercettare un’area liberale e moderata senza apparire schiacciato su una sola sensibilità politica. Una trasformazione sottile ma significativa.

Mediaset cambia direzione: meno scontro, più approfondimento

Il modello verso cui tendere sarebbe quello di trasmissioni più vicine alla RealPolitik e meno inclini alla spettacolarizzazione del conflitto. Format come Quarta Repubblica o Dritto e Rovescio, che negli anni hanno costruito la propria cifra anche attraverso confronti accesi e siparietti polemici, rappresentano un punto di partenza da ricalibrare. Non si parla di chiusure immediate o di stravolgimenti improvvisi, ma di una revisione progressiva dei toni. La richiesta che filtra è chiara: meno scontri televisivi e più sostanza, meno clamore fine a sé stesso e più analisi dettagliata dei temi. Significa rivedere la scelta degli ospiti, il ritmo del dibattito, la gestione dei tempi e perfino la costruzione delle scalette. L’obiettivo non è anestetizzare il confronto, ma restituirgli profondità e credibilità.

Nicola Porro e Paolo Del Debbio sotto osservazione, il possibile trasloco

In questa fase di riflessione, alcuni volti storici dell’informazione politica di Rete 4 sarebbero oggetto di valutazione. Nicola Porro e Paolo Del Debbio, così come Bianca Berlinguer, sarebbero al centro di analisi interne che riguardano non tanto la loro permanenza quanto il posizionamento editoriale dei rispettivi programmi. Mediaset valuta il loro futuro, ma senza di fatto valutare di interrompere i contratti con loro. Parallelamente, il tele-mercato televisivo potrebbe entrare in fermento. Si parla di possibili ritorni in Rai o di nuovi spazi informativi, ipotesi che confermano come ogni scelta interna a Mediaset possa avere ripercussioni sull’intero sistema televisivo nazionale. Se secondo le indiscrezioni Porro sarebbe interessato ad un talk su Rai 2, si dice che del Debbio preferirebbe invece il primo canale.

Mediaset e i talk politici: una linea che si adatti al resto del palinsesto

Il ripensamento dei talk politici si inserisce in una strategia più ampia che coinvolge l’intrattenimento e la fiction. Per il nuovo anno televisivo si parla di maggiori produzioni originali, di fiction di qualità e di reality capaci di raccontare storie vere, con una riduzione del cosiddetto "trash". In vista del 2027, quando il Paese tornerà alle urne, costruire un’immagine televisiva affidabile e meno polarizzata potrebbe rivelarsi decisivo, non soltanto in termini di ascolti ma anche di autorevolezza.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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