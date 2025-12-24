Mediaset, Pier Silvio chiude l’anno con stoccata alla Rai: “Ascolti in assoluto più alti di quelli del servizio pubblico” Nel suo recente discorso al Tg5, Berlusconi ha sottolineato i grandi risultati ottenuti nel corso del 2025, con tanto di frecciata al diretto competitor.

Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato Mediaset e CEO di MediaForEurope, è intervenuto al Tg5 per tracciare un bilancio dell’anno che sta per concludersi, definito da lui stesso "straordinario", e che ha visto la sua rete ottenere risultati sopra ogni aspettativa. E ovviamente non è mancato nemmeno uno sguardo alla concorrenza, con tanto di frecciata alla Rai per concludere l’anno in bellezza: ecco le sue parole.

Pier Silvio Berlusconi, frecciata alla Rai: "Risultati in assoluto più alti"

La competizione tra Rai e Mediaset quest’anno è stata senza dubbio più viva e sentita che mai, con risultati che, come ci ha tenuto a sottolineare il buon Pier Silvio Berlusconi, alla fine hanno premiato proprio la rete di Cologno Monzese. "Abbiamo chiuso un anno, in particolare in Italia, di davvero ottimi risultati. Canale 5 in particolare si è un po’ evoluta, questa evoluzione andrà avanti e i risultati sono arrivati. Come? Non è nei nostri obiettivi: ci misuriamo con noi stessi, ma per il terzo anno nella storia della televisione italiana gli ascolti di Mediaset sono in assoluto più alti di quelli del competitor che fa servizio pubblico. Quindi tanta soddisfazione. Ci sono tanti prodotti che funzionano, una televisione molto ricca", ha raccontato l’A.D. Mediaset con stoccata al diretto competitor.

Nel discorso dell’Amministratore Delegato non è poi mancato nemmeno un accenno a La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, uno dei principali prodotti televisivi che quest’anno ha contribuito al successo di Mediaset. "La ‘Ruota’ è un fenomeno, è un fenomeno: fa un ascolto che penso anche nel resto del mondo, giorno dopo giorno, non si veda da decine di anni".

Mediaset "unica multinazionale italiana nel mondo dei media": le parole di Pier Silvio

Ottimi risultati per Mediaset non solo nel panorama nazionale ma anche in quello mondiale. "Il 2025 per noi di Mediaset, per MediaForEurope, è stato un anno straordinario. Dopo sette anni di lavoro, di determinazione e di coraggio, abbiamo realizzato questa dimensione davvero da multinazionale. Sottolineo: siamo l’unica multinazionale italiana nel mondo dei media. Oggi parliamo a oltre 220 milioni di persone, abbiamo davvero una dimensione che ci dà la spinta per guardare avanti", ha rimarcato Pier Silvio.

Poi la conclusione: "Noi guardiamo avanti con fiducia: stiamo andando in controtendenza rispetto a tutti i broadcaster, le televisioni e le media company europee che stanno licenziando. Noi stiamo assumendo persone, più di 250 giovani sotto i 30 anni solo nell’ultimo anno tra Italia e Spagna. Io penso che fare l’imprenditore sia questo: orgoglio, ripeto, ma anche tanta tensione verso il futuro. […] L’augurio potrà stupirvi, ma penso sia il più semplice e anche il più sincero: quello di poter passare un Natale sereno, un anno felice, con l’amore dei vostri cari da ricevere e sempre da dare, tanto".

