Mediaset cala l'asso, la mossa perfetta per scatenare la crisi in Rai: Gerry Scotti torna in TV con Passaparola? L'indiscrezione e il vero problema
Una foto sui social sta facendo impazzire i fan di Passaparola: Mediaset punta ancora sull'effetto nostalgia e vola più in alto che mai, ecco la mossa per Canale 5
Di questi tempi tutti i grandi distributori di contenuti televisivi e cinematografici puntano sull’effetto nostalgia e anche le reti tv più seguite, come Mediaset e Rai, non sono da meno. La prova sta nel ritorno di grandi show che hanno fatto la storia della televisione italiana e che tuttora accendono l’entusiasmo al solo sentirne parlare di chi quei programmi li ha davvero amati e vissuti. Ora Mediaset starebbe puntando ancora più in alto con una nuova edizione di Passaparola, il game show condotto dal 1999 al 2008 da Gerry Scotti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa indiscrezione.
Passaparola torna in TV con Gerry Scotti al timone? L’indiscrezione su Mediaset
Non c’è nulla di ufficiale al momento, ma nelle ultime ore sta girando una foto sui social che è già diventata virale e ha scatenato l’entusiasmo dei fan di Passaparola, il game show che in passato è stato molto amato dai telespettatori, tanto da andare in onda su Canale 5 per circa 10 anni e con ascolti record. Ormai è chiaro a tutti che virare sulla nostalgia per accaparrarsi una buona fetta di pubblico è una mossa strategica vincente, come dimostrato dal ritorno de La Ruota della Fortuna, e puntare proprio su Passaparola potrebbe esserlo ancora di più. Il motivo? Non solo potrebbe rivelarsi la scelta più giusta dell’anno per incrementati gli ascolti, ma anche mandare in crisi la Rai, considerando appunto il successo che questo show ha ottenuto sulla rete ammiraglia Mediaset. Se poi tornasse Gerry Scotti, diventerebbe il nuovo prodotto di punta della rete.
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Tornando alla foto che sta circolando sui social, nell’immagine si vede uno studio con un maxischermo che presenta la scritta "Passaparola" e una grafica rinnovata, come sempre in questi casi. Ma non è l’unico motivo che ci fa ben sperare in un vero ritorno dello show, perché è emersa anche un’indiscrezione interessante nelle ultime ore. Secondo Blog Tv Italiana, infatti, negli studi Mediaset collocati a Cologno Monzese sarebbe stata registrata una puntata pilota del nuovo format, la famosa "puntata zero", allo scopo, forse, di rinnovare il preserale di Canale 5.
Mediaset e la questione dei diritti di Passaparola
L’unico problema potrebbe riguardare i diritti del format originale, soprattutto dopo quanto accaduto con la versione spagnola del game show dal titolo Pasapalabra. In Spagna, infatti, c’è stata una battaglia legale lunghissima con tanto di sanzione di 73 milioni di euro da pagare per i diritti del format internazionale originale da cui è tratto anche Passaparola, The Alphabet Game. Lo scorso maggio, infatti, il tribunale ha deciso di imporre a Mediaset un risarcimento economico a favore del gruppo britannico ITV Global Entertainment per la gestione di Pasapalabra su Telecinco, in quanto il programma sarebbe stato trasmesso senza una licenza del tutto valida tra il 2012 e il 2019, violando così gli accordi. Mediaset ha intenzione di presentare il ricordo dopo questa sentenza, ma al momento non abbiamo altre notizie certe al riguardo.
Secondo Blog Tv Italiana, però, Mediaset avrebbe già acquisito i diritti relativi all’ultimo gioco del programma, ovvero La Ruota Alfabetica, il che gli consentirebbe di creare un game show inedito, mantenendo però la manche finale che è la più nota a tutti i fan.
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