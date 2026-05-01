Mediaset, palinsesto stravolto per il primo maggio: La Forza di una Donna, Uomini e Donne e Amici, cosa cambia Le modifiche al palinsesto pomeridiano di Canale 5 nella giornata del 1° maggio 2026: cosa salta e cosa resta.

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In occasione della Festa dei Lavoratori cambiano i palinsesti in casa Mediaset. Si tratta di una ricorrenza diffusa quasi in tutto il mondo ma che soprattutto in Italia, assume un valore importante. Una celebrazione che determina una pausa anche nella programmazione televisiva del giorno. Il palinsesto Mediaset che riempie la fascia del daytime subirà dei cambiamenti importanti, che riguardano soprattutto a un programma targato Maria De Filippi: ecco cosa resta e cosa non va in onda venerdì 1° maggio 2026.

1° maggio: cosa cambia nel daytime di Canale 5 per la Festa dei Lavoratori

In occasione della Festa dei Lavoratori, il Biscione ha deciso di apportare delle modifiche alla programmazione abituale del daytime. Oltre alla celebrazione del 1° maggio, l’obiettivo è sicuramente quello di preservare i titoli più visti. I principali programmi della tv italiana si avviano verso il finale di stagione, le vacanze e la ripartenza a settembre (laddove venissero confermati naturalmente). Nella giornata di oggi, dopo il Tg5, si parte alle 13:40 con la fascia quotidiana del Grande Fratello Vip. Si prosegue alle 13:58 con una nuova puntata di Beautiful su Canale 5, con nuove tensioni e colpi di scena per tutti i fan della soap. Dalle 14:12 alle 14:31 un episodio inedito della serie turca del momento, Forbidden Fruit. Fino a questo punto della programmazione resta tutto invariato: vediamo la modifica principale con l’unico programma fuori dai palinsesti in occasione di venerdì 1° maggio 2026.

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Uomini e Donne non va in onda su Canale 5: lo stop per la Festa dei Lavoratori

Mediaset decide di non mandare in onda l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. Il dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi si ferma dopo giornate ricche di dinamiche chiacchierate, grandi ascolti e la concorrenza messa al tappeto. Canale 5 preserva una puntata e la rimanda a lunedì 4 maggio: la trasmissione, salvo cambiamenti improvvisi, dovrebbe concludere la stagione il prossimo 22 maggio. Quella fascia oraria sarà rimpiazzata da un film romantico tratto dai romanzi di Rosamunde Pilcher. Un grande classico su Canale 5 in giornate del genere. Successivamente si ritorna al palinsesto abituale. La Forza di una Donna, soap turca dagli altrettanto ottimi ascolti, andrà in onda con un episodio inedito dalle 16:09 alle 16:25. Sarà poi il turno del daytime di Amici 25, con frammenti inediti dalla scuola e dalla casetta dove vivono i ragazzi prima della nuova puntata del Serale di sabato 2 maggio. Dopo prenderà la linea Gianluigi Nuzzi con Dentro la Notizia, per notizie e approfondimenti dell’ultimo minuto in diretta.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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