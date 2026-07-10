Mediaset guarda allo specchietto retrovisore: la parola d'ordine è "rassicurare". Bene, ma di questo passo cosa guarderemo fra 20 anni? I palinsesti 2026/2027 del biscione puntano a rigenerare il passato con un pizzico di novità: ma basterà?

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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L’impressione, ascoltando la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026/2027 dell’8 luglio a Cologno Monzese, è che il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi abbia scelto una parola d’ordine precisa: rassicurare. Rassicurare il pubblico, gli investitori e probabilmente anche se stessi. In un mercato televisivo sempre più frammentato, dove streaming e piattaforme digitali sottraggono spettatori alla tv generalista, Mediaset risponde con una strategia chiara: recuperare ciò che ha funzionato in passato e riproporlo in una veste contemporanea.

Certo, l’imprenditore non ha dimenticato di sottolineare la grande crescita che l’azienda sta avendo nel campo crossmediale, con investimenti multi piattaforma che includono diversi Paesi, tutti quelli dove MFE è attiva, ma l’offerta prettamente italiana, i contenuti proposti al pubblico, parlano sì di novità come fiction, qualche format di intrattenimento e nuovi volti (come Milo Infante), ma anche di come back dal passato.

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Il successo della nuova "Ruota della Fortuna" ha evidentemente fatto scuola. Così, dopo aver dimostrato che un grande classico può tornare a essere competitivo, tanto da strappare il podio negli ascolti al gigante Affari Tuoi, ecco annunciati altri due storici marchi della televisione italiana: Ok, il Prezzo è Giusto! e Passaparola. Non saranno semplici operazioni nostalgia, almeno nelle intenzioni dell’azienda, ma rivisitazioni moderne, capaci di mantenere lo spirito originale adattandolo al pubblico del 2026.

È una scelta comprensibile, ma che apre anche una riflessione. La televisione italiana sembra sempre più orientata a cercare nel proprio archivio le idee per il futuro. Da una parte c’è il valore dei brand storici, che evocano ricordi e fidelizzazione; dall’altra il rischio concreto di impoverire la capacità creativa del mezzo. Se ogni successo nasce dal recupero di un programma degli anni Novanta o Duemila, viene spontaneo chiedersi quali saranno i format che il pubblico ricorderà tra vent’anni.

Palinsesti Mediaset, tra fiction nuove, sequel e il GF che non decolla

Naturalmente non mancano le novità. I palinsesti cercano di bilanciare revival e produzioni inedite, tra nuovi show d’intrattenimento, grandi eventi musicali e un’offerta fiction sempre più ampia. Canale 5 continua infatti a investire molto nella serialità italiana, alternando nuove produzioni a sequel di titoli già apprezzati dal pubblico, con protagonisti popolari come Sabrina Ferilli, Anna Valle, Vanessa Incontrada e Can Yaman. Una scelta che conferma come la fiction resti uno dei pilastri dell’identità editoriale della rete.

C’è però un altro elemento che continua a far discutere: il Grande Fratello. Nonostante le ultime edizioni abbiano mostrato una progressiva erosione degli ascolti e una stanchezza evidente del format, Mediaset continua a considerarlo un asset fondamentale della propria offerta. Pier Silvio Berlusconi ha ribadito ancora una volta che i risultati vengono giudicati positivamente e che il reality mantiene una sua solidità editoriale.

È una posizione legittima, soprattutto se valutata anche sul piano della raccolta pubblicitaria, della presenza sulle piattaforme digitali e della capacità del programma di generare contenuti quotidiani. Tuttavia, la sensazione è che il Grande Fratello viva ormai più di inerzia che di entusiasmo. La domanda che molti si pongono è semplice: fino a quando un marchio storico può continuare a essere considerato indispensabile senza un vero rilancio creativo?

L’Isola con Selvaggia Lucarelli il debutto di Milo Infante

Molto più interessante appare invece la nuova direzione scelta per L’Isola dei Famosi. Affidare un ruolo centrale a Selvaggia Lucarelli rappresenta una decisione che rompe gli schemi. Opinionista brillante, divisiva e spesso imprevedibile, Lucarelli porta con sé quella capacità di alimentare il dibattito che oggi è quasi indispensabile per un reality show. La speranza è che la sua presenza contribuisca a restituire personalità a un programma che negli ultimi anni aveva perso parte della propria identità.

Ma il vero colpo di mercato porta il nome di Milo Infante. Il suo passaggio dalla Rai a Mediaset è senza dubbio uno degli acquisti più significativi della stagione. Non solo perché condurrà Ore 11, nuovo contenitore quotidiano destinato a rafforzare l’offerta informativa di Rete 4, ma anche perché avrà uno spazio di approfondimento in prima serata ogni martedì. È un investimento importante su un giornalista che negli ultimi anni ha dimostrato di saper costruire un rapporto molto forte con il pubblico. Per la rete rappresenta un ulteriore passo verso una rete sempre più orientata all’informazione e all’attualità, confermando una linea editoriale ormai consolidata.

In definitiva, i palinsesti Mediaset 2026/2027 raccontano un’azienda che preferisce ridurre il rischio piuttosto che inseguire rivoluzioni. Il ritorno dei grandi classici, il rafforzamento dell’informazione, le fiction come porto sicuro e i reality ancora centrali delineano una strategia prudente ma coerente.

La vera sfida, però, resta un’altra: costruire oggi i programmi che domani diventeranno i "classici" da riportare in onda. Perché vivere di nostalgia può essere una formula vincente nel breve periodo, ma nessuna televisione può costruire il proprio futuro limitandosi a celebrare il proprio passato.

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