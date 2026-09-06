Mediaset, scatta la nuova stagione TV: dal Grande Fratello Vip ad Amici, Tu si que Vales e Verissimo. Quando tornano in onda i big La stagione Mediaset entra nel vivo: tra reality, talent, talk e nuovi show, ecco cosa ci aspetta nelle prossime settimane

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Ufficio Stampa Mediaset

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Settembre riporta in prima linea i grandi programmi di Mediaset, pronta a riaccendere il suo palinsesto tra reality, talent, talk show e appuntamenti ormai diventati un punto fermo per il pubblico. Da Grande Fratello Vip a Amici, passando per Verissimo e Tu si que Vales, sono tanti i titoli pronti a tornare sul piccolo schermo nelle prossime settimane. Ecco quando ripartono i programmi più attesi e tutte le novità della nuova stagione televisiva targata Mediaset.

Mediaset, la nuova stagione riparte con Grande Fratello Vip, Amici e Verissimo

Tra i ritorni più attesi c’è senza dubbio quello del Grande Fratello Vip, pronto a riaprire le porte della casa più spiata d’Italia. Il reality tornerà in prima serata dal 17 settembre, con la squadra di conduzione confermata e una stagione che promette nuove dinamiche e sorprese. Mediaset ha inoltre previsto il raddoppio dell’appuntamento serale già dalle prime settimane. Pochi giorni dopo sarà la volta di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin tornerà su Canale 5 da sabato 19 settembre, mantenendo il consueto doppio appuntamento del weekend. Il pubblico ritroverà così le interviste ai protagonisti della televisione, della musica e dello spettacolo, con storie personali e retroscena destinati a occupare il pomeriggio del sabato e della domenica.

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Domenica 20 settembre è invece prevista la ripartenza di Amici. Il talent di Maria De Filippi si prepara a dare forma alla nuova classe di allievi tra canto e danza, anche se la data resta ancora in attesa di conferma ufficiale da parte della produzione. Per il sabato sera, invece, il grande protagonista sarà ancora una volta Tu si que Vales, che dovrebbe tornare sul piccolo schermo verso la fine di settembre. Tra le novità spicca l’arrivo di Elisabetta Canalis alla conduzione, accanto ai confermati Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Atteso anche il ritorno di Belen Rodriguez, che sarà presente come ospite fissa nel segmento dedicato alla Lip Sync Battle.

Da Uomini e Donne a Mattino Cinque: tutti i ritorni di settembre

Il 14 settembre sarà invece il momento del ritorno di Mattino Cinque. Dopo la pausa estiva, Federica Panicucci e Francesco Vecchi torneranno a raccontare al pubblico di Canale 5 i principali fatti della giornata, alternando cronaca, attualità e temi legati al costume. Un appuntamento che riaprirà così la programmazione quotidiana della rete nella fascia del mattino. Il pomeriggio di Canale 5 si prepara invece a riaccogliere Uomini e Donne, atteso dal 21 settembre. Maria De Filippi tornerà al timone del dating show, che ripartirà con alcune novità anche sul fronte degli opinionisti. Al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti ci sarà infatti Alessandra Mussolini, pronta a entrare nel gruppo. Intanto, per il Trono Classico, è già stata presentata la nuova tronista Giorgia, che inizierà il suo percorso alla ricerca dell’amore.

Sul fronte dell’informazione, Canale 5 ha già fissato un altro appuntamento importante: Dentro la Notizia, affidato a Gianluigi Nuzzi, prenderà il via il 7 settembre. Il programma si concentrerà sui principali temi di attualità e sui fatti che animano il dibattito quotidiano. Anche Rete 4 ha già iniziato a riaccendere la propria programmazione. Dopo il ritorno di Quarto Grado, sono arrivati gli appuntamenti con 4 di Sera di Paolo Del Debbio e È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer. Del Debbio sarà poi protagonista anche in prima serata con Dritto e Rovescio, mentre il 4 settembre sarà la volta del debutto di Realpolitik, nuovo appuntamento condotto da Tommaso Labate. Il calendario proseguirà con Quarta Repubblica, che vedrà Nicola Porro tornare in onda dal 7 settembre. Per Fuori dal Coro, invece, bisognerà aspettare il 27 settembre, quando Mario Giordano riprenderà il suo posto alla guida del programma.

Game show, musica e nuove sfide: le altre novità Mediaset

Tra i programmi che hanno conquistato il pubblico nella scorsa stagione c’è anche La Ruota della Fortuna, che continuerà a essere uno dei punti di forza dell’access prime time di Canale 5 con Gerry Scotti. Nel preserale, invece, la rete alternerà diversi titoli già conosciuti dal pubblico: Caduta Libera è previsto dal 7 settembre, mentre ci sarà spazio anche The Wall e Avanti un altro. Mediaset guarda inoltre al ritorno di alcuni format storici. Tra questi ci sono Ok, il prezzo è giusto e Passaparola, per i quali però non è stata ancora comunicata una data ufficiale di partenza. Su Italia 1 proseguiranno invece alcuni dei programmi che rappresentano ormai una certezza della rete. Tra i titoli confermati ci sono Le Iene, Inside, Zelig on e una nuova versione Vip di Sarabanda Celebrity.

L’autunno sarà poi particolarmente ricco anche dal punto di vista musicale. Canale 5 ha infatti in programma diversi appuntamenti dedicati ai grandi artisti italiani: sono attesi gli show di Irama, Achille Lauro, Emma e Giorgia, anche se per questi eventi non è ancora stato definito un calendario preciso. Lo sguardo di Mediaset è già rivolto anche al prossimo anno. Tra i ritorni più attesi c’è L’Isola dei Famosi, che dovrebbe presentarsi con una formula rinnovata e con Selvaggia Lucarelli al timone. Il reality potrebbe trovare spazio tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Per gennaio è invece previsto il ritorno di uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana: C’è Posta per Te. Maria De Filippi tornerà così a occupare il sabato sera di Canale 5 con le storie, gli incontri e le emozioni che da anni caratterizzano il programma.

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