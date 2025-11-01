Mediaset, le novità del mese di novembre: tornano Io sono Farah e Tradimento, arriva Gigi e Vanessa, insieme Mediaset rinnova il palinsesto di novembre: tornano le serie turche, si chiude This is me e debutta lo show musicale Gigi e Vanessa, insieme.

Novembre sarà un mese di grandi cambiamenti per le reti Mediaset. Il palinsesto autunnale subirà infatti diversi aggiustamenti che coinvolgeranno in particolare le prime serate di Canale 5, con l’arrivo di nuove produzioni e il ritorno di alcune amate serie turche. Tra addii, debutti e colpi di scena, il mese promette di essere denso di novità per il pubblico affezionato.

Ritorna Io sono Farah e si chiude Tradimento

Le novità più attese riguardano le amate serie turche di Canale 5. Dopo la pausa estiva, Io sono Farah è pronta a tornare in onda da metà novembre in prima serata, una scelta che segna un cambio di strategia rispetto alla messa in onda pomeridiana dei mesi scorsi. Protagonista la talentuosa Demet Özdemir, già apprezzata in DayDreamer, che tornerà a vestire i panni della coraggiosa Farah. Mediaset aveva deciso di sospendere la serie lo scorso agosto per conservare gli episodi inediti e proporli in un periodo più favorevole dal punto di vista degli ascolti, e ora punta a rilanciare la storia in una collocazione di prestigio.

Nel frattempo, si avvicina il gran finale di Tradimento, la soap turca incentrata sulle vicende di Guzide, che concluderà la seconda e ultima stagione entro la fine di novembre. Le ultime puntate, trasmesse ogni venerdì sera, saranno leggermente più lunghe del solito e porteranno in scena colpi di scena e risvolti drammatici attesi dai fan. Dopo aver tenuto testa a Tale e Quale Show di Carlo Conti, Tradimento dovrà ora affrontare la concorrenza diretta di The Voice Senior su Rai 1, ma la fidelizzazione del pubblico e l’intensità delle sue trame promettono un finale in grande stile.

Cambia la prima serata: addio a This is me

Novembre segnerà anche la chiusura di This is me, lo show condotto da Silvia Toffanin. Dopo una partenza sottotono, il programma ha trovato la sua dimensione con la seconda puntata dedicata a Laura Pausini, che ha toccato quasi il 22% di share, ma l’ultima puntata è andata in onda mercoledì 29 ottobre, chiudendo così l’esperienza in prime time. La conduttrice tornerà a concentrarsi su Verissimo, mentre Canale 5 prepara una sostituzione per la fascia del mercoledì sera: tra le ipotesi, nuovi film in prima visione o un titolo turco inedito.

A ravvivare la programmazione arriverà Gigi e Vanessa, insieme, il nuovo show musicale e di intrattenimento condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, in partenza mercoledì 12 novembre. Lo spettacolo promette un musica, comicità e ospiti speciali, con l’obiettivo di riportare leggerezza e varietà nel palinsesto autunnale. Resta invece un punto interrogativo il Grande Fratello, che questa settimana ha proposto una doppia puntata (lunedì e giovedì), ma i risultati d’ascolto sotto le aspettative — con share spesso inferiori al 17% — potrebbero spingere Mediaset a ridurre l’appuntamento a una sola serata settimanale.

