Mediaset, novità marzo 2026: Ilary Blasi stravolge il Grande Fratello e scatta il Serale di Amici 25 (tra le polemiche) Un mese carico di aspettative per Mediaset: dalla nuova edizione del Grande Fratello Vip al Serale di Amici, passando per fiction, serie internazionali e grandi eventi sportivi.

Il mese di marzo si appresta ad essere fondamentale per il pubblico delle reti Mediaset. Tra fiction italiane, serie straniere, calcio internazionale e programmi di intrattenimento, il catalogo si arricchisce con titoli attesi. Ma se da un lato non mancano i ritorni di produzioni amate dal pubblico, possiamo aspettarci dei titoli inediti graditi.

Il ritorno del Grande Fratello Vip e il passaggio (polemico) di Amici al serale

Tra gli appuntamenti più attesi del mese spicca senza dubbio la nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via da lunedì 17 marzo. La Casa più spiata d’Italia riapre infatti le sue porte con una nuova squadra di concorrenti pronti a mettersi in gioco davanti alle telecamere ventiquattr’ore su ventiquattro. Alla conduzione torna Ilary Blasi, chiamata a guidare questa nuova stagione del reality che promette diverse novità. Una delle più rilevanti riguarda il parterre degli opinionisti: accanto a Cesara Buonamici arriva infatti Selvaggia Lucarelli, una presenza che già sulla carta lascia immaginare confronti accesi e commenti senza filtri. L’aspettativa attorno al programma è particolarmente alta, anche perché il reality continua a rappresentare uno dei pilastri dell’intrattenimento Mediaset.

Se il ritorno del reality genera curiosità, il Serale di Amici arriva invece accompagnato da una polemica che ha già iniziato a far discutere il pubblico del programma. La nuova fase finale del talent show prende forma infatti dopo un cambiamento nel regolamento deciso dalla produzione. Grazie a un cambio di regolamento, tutti (o quasi) gli allievi della scuola passeranno alla fase conclusiva. Con una decisione arrivata all’ultimo momento, la produzione ha alzato la cifra massima dei concorrenti precedentemente fissata a 12, garantendo l’accesso al Serale anche con soli due "sì" dei tre docenti. Una scelta che ha immediatamente acceso il dibattito tra gli spettatori più affezionati. Gli appassionati del talent show non hanno particolarmente gradito questa decisione, soprattutto sul web. Molti fan ritengono infatti che questa modifica rischi di cambiare gli equilibri della competizione, mentre altri la interpretano come un modo per rendere il Serale ancora più imprevedibile e ricco di sfide.

Le fiction e i programmi Mediaset di marzo

Oltre ai grandi show, marzo segna anche il ritorno della fiction con Vanina 2. Dopo il successo della prima stagione, Giusy Buscemi torna a interpretare il vicequestore Vanina Guarrasi nei nuovi episodi in onda in prima serata su Canale 5 da mercoledì 4 marzo. La seconda stagione riprende il racconto tra indagini e vicende personali, con le ombre del passato che tornano a intrecciarsi con i casi seguiti dalla squadra di Catania.

Prosegue inoltre il percorso delle serie turche molto amate dal pubblico. Durante il mese si arriva al finale della terza stagione di Segreti di Famiglia, mentre dal 25 marzo debutta la nuova serie Be My Sunshine. La storia segue l’incontro tra Haziran Sedefli, una ragazza di Istanbul legata alla sua vita in città, e Poyraz, un contadino che vive in una realtà completamente diversa. Sul fronte dello spettacolo torna invece Scherzi a Parte, in onda su Canale 5 da lunedì 2 marzo con la conduzione di Max Giusti.

