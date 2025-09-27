Atletico Madrid-Real Madrid in onda su Mediaset: come guardare la partita in streaming Il meglio del campionato spagnolo disponibile per tutti gratuitamente in chiaro e in streaming: si apre con il derby tra Atletico Madrid e Real Madrid

Nell’infinito marasma di abbonamenti da sottoscrivere per seguire il meglio del calcio europeo, Mediaset si inserisce a gamba tesa. Dopo la partnership di successo che ha portato le migliori partite del Mondiale per Club nelle case degli italiani, Mediaset e Dazn hanno siglato un nuovo accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei delle migliori partite de La Liga EA Sports, il massimo campionato spagnolo. E si parte col botto grazie col derby di Madrid tra Atletico e Real: da un lato Kylian Mbappe, dall’altro Julian Alvarez. Sfida tra bomber sulle reti Mediaset.

La Liga in chiaro su Mediaset e in streaming: si parte col derby Atletico Madrid-Real Madrid

Lamine Yamal, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Julian Alvarez, Robert Lewandowski e tutte le altre stelle de La Liga, il massimo campionato spagnolo, arrivano in chiaro. Dopo il successo del Mondiale per Club, DAZN e Mediaset hanno firmato un altro accordo per la trasmissione delle migliori partite del campionato spagnolo senza costi.

Si parte con il derby di Madrid, Atletico Madrid-Real Madrid, in diretta in chiaro su Italia 1, sabato 27 settembre alle ore 16.15. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico, all’esordio su Mediaset, di Borja Valero.

Kylian contro Julian

I Blancos di Xabi Alonso vengono da 6 vittorie in altrettante gare in campionato, con 14 gol fatti e solo 3 subiti. Unici a punteggio pieno, mirano alla vittoria per tenere a distanza il Barcellona, tornato a due lunghezze dopo la vittoria esterna contro il real Oviedo. Il tecnico ex Bayer potrà ovviamente contare sulla parata di stelle che caratterizzano la rosa del Real, a partire dal solito, inafferrabile Kylian Mbappe. Il francese ha realizzato esattamente la metà delle marcature di squadra sin qui in campionato e ha da poco superato le 50 reti in maglia Blancos.

Dall’altro lato un Atletico Madrid in evidente difficoltà, protagonista di un avvio di stagione da film horror, uno dei peggiori dell’era Simeone. I Colchoneros si trovano a 9 punti di distanza dalla vetta e vogliono invertire il trend negativo per non dover già salutare la lotta allo scudetto. Se sulla sponda blanca c’è l’ex PSG, le speranze di quella biancorossa sono poggiate sulle spalle dell’ex Manchester City Julian Alvarez. Tripletta per lui contro il Rayo Vallecano: l’argentino è in grandissimo stato di forma.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

Atletico Madrid

Probabile formazione: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez; Alvarez, Raspadori. All: Simeone

Real Madrid

Probabile formazione: Courtois; Carvajal, Militão, Hujisen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Güler, Vinícius Jr; Mbappé. All: Alonso

Le altre partite de La Liga sulle reti Mediaset: il calendario

Di seguito, il calendario di tutte le gare che verranno trasmesse:

Sabato 27 settembre 2025, ore 16.15 – Atletico Madrid-Real Madrid (Italia 1)

Domenica 26 ottobre 2025, ore 16.15 – Real Madrid-Barcellona

Weekend 10-11 gennaio 2026 – Barcellona-Atletico Madrid

Weekend 21-22 marzo 2026 – Real Madrid-Atletico Madrid

Weekend 4-5 aprile 2026 – Atletico Madrid-Barcellona

Weekend 9-10 maggio 2026 – Barcellona-Real Madrid

