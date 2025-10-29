Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, calendario stravolto: Pier Silvio cambia tutto per salvare i suoi reality Cambiamenti in corso d’opera nella rete del Biscione, dove si starebbe pensando ad alcune novità nella collocazione dei prossimi progetti.

Dopo aver tentato di rialzare le sorti di un format storico come il Grande Fratello, proponendo un’edizione condotta da Simona Ventura e pensata come ritorno alle origini del reality, secondo le ultime indiscrezioni Pier Silvio Berlusconi starebbe riflettendo anche su altri cambiamenti in calendario proprio per salvaguardare i prossimi progetti. Negli ultimi anni, i reality proposti da Canale 5 non hanno avuto il successo sperato e, tra i diversi motivi, potrebbe rientrare anche l’overdose a cui il pubblico è andato incontro vedendosi rifilare reality molto simili uno dietro l’altro senza sosta. Proprio per questo, Pier Silvio sarebbe ora pronto a rivedere il calendario ed evitare di ripetere lo stesso errore: scopriamo di più.

Mediaset, il GF Vip slitta: calendario stravolto, le nuove date

Tra i prossimi progetti previsti all’interno del palinsesto Mediaset sembrerebbero esserci una nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, e una nuova edizione dell’Isola dei Famosi che vedrà tornare alle redini Veronica Gentili. Proprio sulla base di queste premesse, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Affari Italiani, il buon Pier Silvio starebbe valutando l’idea di apportare cambiamenti al calendario delle messe in onda per evitare di mandare il pubblico nuovamente in overdose di reality.

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura è tuttora in corso e dovrebbe terminare attorno alla fine dell’anno. Mandare in onda subito dopo una nuova edizione del GF Vip significherebbe rischiare gli stessi esiti del format The Couple che, l’anno scorso, è stato proposto al pubblico subito dopo il GF con risultati veramente disastrosi. Tra gli addetti ai lavori si sta dunque facendo sempre più strada la possibilità di lasciare al pubblico un po’ di respiro, spostando di un paio di mesi la messa in onda del Grande Fratello Vip che, a questo punto, potrebbe approdare nella prima serata di Canale 5 dopo il Festival di Sanremo, magari nel mese di marzo.

L’Isola dei famosi, l’idea di Pier Silvio per salvare i suoi reality

La domanda ora sorge spontanea: tra la fine del Grande Fratello e l’inizio del Grande Fratello Vip, tra i quali potrebbero dunque passare un paio di mesi, cosa proporrà Canale 5? Da quanto emerso fino a questo momento, a gennaio, febbraio e per una parte del mese di marzo, potrebbe essere mandata in onda la nuova edizione dell’Isola dei famosi condotta da Veronica Gentili. Questo significherebbe anticipare un format che solitamente vede la sua collazione durante la stagione televisiva primaverile, permettendo al pubblico di ‘respirare’ tra un GF e l’altro. Al momento, la discussione su questo sembrerebbe essere ancora in corso, perciò dovremo attendere ancora un pò per avere maggiori conferme.

