Giallo Mediaset, ascolti spariti e poi la doccia fredda: disastro Grande Fratello e Caduta Libera si schianta tra i sospetti I dati della semifinale del reality di Simona Ventura e del game show di Max Giusti sono arrivati in ritardo e hanno evidenziato due tracolli su Canale 5

Scoppia il ‘caso’ dell’Immacolata negli ascolti tv. In mattinata, infatti, non sono arrivati i dati Auditel di ieri lunedì 8 dicembre 2025 su Canale 5 dopo il daytime del pomeriggio. A causa di un problema tecnico, infatti, Mediaset non ha diffuso subito i numeri relativi alla fascia preserale, all’access prime time e alla prima e seconda serata. La doccia fredda, tuttavia, è arrivata solo in ritardo, poco dopo mezzogiorno: la semifinale del Grande Fratello è crollata sotto i colpi di Sandokan, così come Caduta Libera sotto quelli de L’Eredità. Certezze, invece, Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Il caso degli ascolti Mediaset: il tracollo del Grande Fratello e Caduta Libera

La prima serata degli ascolti tv di ieri lunedì 8 dicembre 2025 è stata dominata da Sandokan. La seconda puntata della nuova serie con Can Yaman ha registrato un calo rispetto al (clamoroso) debutto della scorsa settimana, ma ha comunque trionfato con un ottimo 27,6% di share. In mattinata, tuttavia – come anticipata – non sono stati resi noti i dati Auditel di Canale 5, letteralmente ‘spariti’ dalle rilevazioni dopo il daytime pomeridiano. A causa di un problema tecnico, infatti, i numeri sono stati diffusi in ritardo, ma il risultato è stato proprio quello più temuto dai vertici di Cologno: il Grande Fratello è crollato sotto i colpi di Rai 1, calando addirittura al 13,6% di share. La puntata di ieri è stata vista da 1 milione e 186mila spettatori: si tratta del record negativo di questa 19esima edizione, la prima condotta da Simona Ventura. Una vera e propria batosta a un passo dalla finalissima, che si terrà il prossimo 15 dicembre sulla rete ammiraglia Mediaset.

È andata anche peggio a Max Giusti, al timone della seconda puntata di Caduta Libera. Dopo il buon esordio di domenica (24,1% di share con 3,7 milioni di spettatori), la nuova edizione del game show è crollata al 17,1% di share. Tornata la concorrenza spietata de L’Eredità di Marco Liorni (che domenica aveva lasciato spazio alla Prima della Scala), ieri Canale 5 ha perso oltre un milione di spettatori della fascia preserale, dove Caduta Libera era chiamato a risalire dopo i numeri non esaltanti di Avanti un altro! di Paolo Bonolis.

Le proteste del web e la certezza Gerry Scotti

Inutile dire che il ritardo della diffusione degli ascolti Mediaset ha subito fatto nascere i ‘sospetti’ più maligni, soprattutto sui social. Di fronte a numeri così sconfortanti, in tanti avevano insinuato che Pier Silvio Berlusconi e i vertici del Biscione volessero ‘nascondere’ i flop registrati nella fascia preserale e in prima serata (ma, ovviamente, si è trattato solo di un problema tecnico). In una serata alquanto deludente, però, non ha deluso Gerry Scotti, alla guida de La Ruota della Fortuna. Dominatore assoluto dell’access prime time dei dati Auditel, lo storico game show di Canale 5 non sbaglia un colpo e anche ieri è volato oltre i 5 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 25% di share (con Stefano De Martino e Affari Tuoi fermi al 22,4%).

