Mediaset, domenica stravolta senza Amici 25 (e Silvia Toffanin slitta): come cambia la programmazione
Con Amici di Maria De Filippi pronto a passare alla fase del serale, ecco cosa cambierà e cosa vedremo prossimamente nel pomeriggio domenicale di Canale 5.
L’appuntamento della domenica pomeriggio con Amici di Maria De Filippi si è ufficialmente concluso, e il programma si appresta ad iniziare l’attesissima fase del serale. Proprio per questo motivo, la programmazione domenicale di Canale 5 prossimamente subirà qualche cambiamento con una variazione dell’orario di Verissimo con Silvia Toffanin e nuovi appuntamenti con le soap più amate del momento: ecco nel dettaglio cosa vedremo.
Mediaset, domenica senza Amici 25 (che passa al serale)
Da domenica 22 marzo 2026 non ci sarà più il consueto appuntamento pomeridiano con Amici 25, pronto a debuttare con la fase del serale, in prima serata su Canale 5, già da sabato 21 marzo. Anche quest’anno le squadre dei ragazzi saranno guidate da tre coppie di professori. La prima coppia, ormai passata alla storia, sarà quella formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che seguirà gli allievi Caterina, Emiliano, Antonio, Plasma, Nicola, Riccardo, Elena e Caterina. La seconda coppia di professori vedrà invece Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, che insieme seguiranno Angie, Lorenzo, Michele, Alex e Simone. Infine, l’ultima coppia sarà composta da Anna Pettineli ed Emanuel Lo, pronti a dare il 100% per i propri ragazzi, ovvero Alessio, Kiara, Opi, Gard e Valentina.
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Per ciò che riguarda la nuova giuria, rimane per ora un grande alone di mistero sui nomi definitivi, anche se le ultime indiscrezioni e comunicazioni ufficiali hanno confermato che in vesti di giudici avremo modo di vedere ben 4 grandi personaggi. Di si tratterà? Al momento, circolano con particolare insistenza i nomi di Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia, ma non è certo escluso l’eventuale ritorno dell’iconico Malgioglio, così come la possibilità di vedere in vesti di giudici ben altre personalità.
Canale 5, nuova programmazione domenica pomeriggio: Toffanin slitta
Ebbene sì, a partire da domenica prossima, 22 marzo 2026, il pomeriggio vedrà come protagoniste le soap più amate del momento e l’immancabile Verissimo con Silvia Toffanin. In particolare, la nuova programmazione inizierà alle ore 14 con Beautiful, per poi proseguire alle ore 14.40 con Forbidden Fruit. Alle ore 15.15 sarà invece il turno della soap La Forza di una Donna, mentre alle ore 16.00 (quindi un po’ dopo rispetto al solito) la linea passerà a Verissimo con le inedite interviste realizzate da Silvia Toffanin. Al termine ci sarà come sempre il consueto appuntamento con il gioco preserale di Canale 5, ovvero Caduta libera con Max Giusti.
Ricapitolando, ecco la nuova programmazione della domenica pomeriggio:
- Ore 14.00 – Beautiful
- Ore 14.40 – Forbidden Fruit
- Ore 15.15 – La Forza di una Donna
- Ore 16.00 – Verissimo
- Ore 18.50 – Caduta libera
Guida TV
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19 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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