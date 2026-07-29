Mediaset punta (ancora) sulla magia della soap turca: il dramma My Sweet Lie pronto a debuttare su Canale 5 con Furkan Palali. Cosa vedremo
Dal 3 agosto arriva sulla rete ammiraglia del Biscione un nuovo dramma con protagonista l'attore di Terra Amara. Al centro il tema delle bugie raccontate a fin di bene.
Nel pomeriggio di Canale 5 sta per arrivare una nuova soap d’amore, pronta a parlare a chi cerca leggerezza ma anche emozioni non banali. Dal 3 agosto, dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, entra infatti in palinsesto My Sweet Lie, una dizi turca che gioca sull’equilibrio (delicato) tra commedia romantica e dramma familiare. A guidare il racconto c’è un volto ormai familiare agli spettatori italiani, Furkan Palali, che dopo Terra Amara e Ballando con le stelle torna a farsi conoscere in una veste inedita: quella di padre dolce e imperfetto, costretto a mentire per proteggere chi ama davvero. Ecco tutti i particolari qui sotto.
My Sweet Lie, la nuova soap con Furkan Palali su Canale 5
Al centro di My Sweet Lie troviamo Nejat, designer di successo e papà single interpretato da Furkan Palali. Con lui si muovono due figure chiave: Suna Doğan, a cui presta il volto Aslı Bekiroğlu, e la piccola Kayra, interpretata dalla giovanissima Lavinya Ünlüer. È questo triangolo – padre, bambina e ‘finta madre’ – a tenere insieme il tono leggero da commedia e le domande (più serie) sul peso delle bugie in famiglia.
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Attorno al nucleo principale ‘vive’ poi un cast corale che promette intrecci e sottotrame intriganti: Ahmet Saraçoğlu (Şevket), Gonca Sarıyıldız (Hande), Aslı İnandık (Saniye), Sadi Celil Cengiz (Sadi), Seda Türkmen (Burcu), Ali Yoğurtçuoğlu (Serkan) e Cem Zeynel Kılıç (Hayri) compongono la rete di amici, familiari e colleghi che alimentano equivoci, complicità e ostacoli lungo la strada dei protagonisti.
La bugia (a fin di bene) al centro di My Sweet Lie
La storia della soap è semplice: Nejat Yılmaz cresce la figlia Kayra da solo dopo essere stato lasciato dalla moglie subito dopo la nascita della piccola. Per evitare alla bambina la ferita di un abbandono senza spiegazioni, inventa una storia rassicurante: la madre, le dice, è impegnata in Africa in una grande missione umanitaria. A questa narrazione aggiunge dettagli concreti, come lettere e cartoline, ma il fragile equilibrio si incrina quando Kayra si avvicina al sesto compleanno. E si convince che la mamma tornerà proprio in quel giorno speciale.
Nejat, messo alle strette, cerca allora disperatamente una via d’uscita. Ed è qui che la storia diventa magica, quando il protagonista incrocia sul suo cammino Suna, giovane donna solare che sta combattendo per tenere in piedi la caffetteria di famiglia.
Per un malinteso, Kayra identifica Suna come la madre tanto desiderata. Da lì nasce il patto: per non infrangere il sogno della bambina, Nejat e Suna accettano di interpretare i ruoli che Kayra ha assegnato loro, trascinando la bugia iniziale in una messa in scena quotidiana. La serie costruisce intorno a questo accordo una spirale di situazioni comiche, tensioni emotive e sentimenti che evolvono, mostrando come una dolce bugia possa trasformarsi in qualcosa di molto più complesso da gestire.
Gli ingredienti per l’ennesimo successo turco, insomma, ci sono tutti. Anche se Mediaset sembra puntare su un inizio in sordina, in piena estate. Ma la presenza di Palali, già amatissimo dal pubblico Italiano, potrebbe garantire fin da subito ottimi risultati di share. Non resta che collegarsi su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, a partire dal 3 agosto. Per capire se My Sweet Lie sarà la nuova gallina dalle uova d’oro a Cologno Monzese.
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