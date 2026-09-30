Mediaset, le novità di ottobre 2026: Amici 26 slitta, show de Il Volo e Michelle Hunziker lancia Zelig (ma Bisio non c'è) Da Tú Sí Que Vales a Zelig 30, passando per Amici 26, Risiko e le fiction più attese: ecco come cambia il palinsesto Mediaset con l'arrivo di ottobre 2026.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Con l’arrivo di ottobre, il palinsesto Mediaset entra nel vivo e Canale 5 si prepara a mettere in campo alcuni dei suoi titoli più attesi, alternando grandi ritorni, talent show, comicità, approfondimento e fiction. Le prime settimane del mese saranno particolarmente dense, con appuntamenti già fissati e altri programmi destinati a completare l’offerta autunnale nelle settimane successive.

Mediaset ad ottobre: Tú Sí Que Vales apre il mese, seguito da Zelig

Il primo grande appuntamento è quello con Tú Sí Que Vales, che torna in prima serata su Canale 5 sabato 3 ottobre. Il talent dedicato alle esibizioni più originali e spettacolari inaugura così il nuovo mese televisivo, confermandosi uno degli appuntamenti centrali del sabato sera della rete.

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Pochi giorni dopo sarà invece la volta di Zelig 30, in onda da martedì 6 ottobre. La nuova edizione celebra i trent’anni dello storico programma comico e presenta una conduzione affidata a Michelle Hunziker insieme ad Ale e Franz. Il ritorno di Zelig rappresenta uno dei momenti più attesi dell’autunno di Canale 5, con il programma pronto a riproporre la sua formula tra volti storici, nuovi protagonisti e momenti dedicati alla comicità.

Risiko e il racconto degli Stati Uniti

Giovedì 8 ottobre è previsto inoltre il ritorno di Risiko – Sfide di potere, il programma condotto da Federico Rampini che affronta gli scenari internazionali attraverso politica, economia, tecnologia, risorse e rapporti di forza tra Paesi. Il nuovo ciclo guarda in particolare agli Stati Uniti alla vigilia delle elezioni di metà mandato, con l’obiettivo di raccontare gli equilibri che ruotano attorno al voto e alle sue possibili conseguenze sul quadro internazionale.

Amici 26 torna in versione rinnovata

Per il pubblico del daytime domenicale, invece, cambia la data di partenza di Amici 26. Il talent di Maria De Filippi non debutterà più il 4 ottobre, ma domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5, mantenendo quindi la sua tradizionale collocazione, con molti cambiamenti sia nel cast sia nel funzionamento della competizione.

Le fiction e gli altri titoli attesi

Tra le produzioni che completano il quadro dell’autunno Mediaset c’è anche Viola come il mare 3. La terza stagione è ufficialmente in lavorazione e le riprese sono già iniziate, con Francesca Chillemi nuovamente protagonista. La nuova stagione è annunciata prossimamente in prima serata su Canale 5, ma non è stata ancora comunicata una data precisa di debutto.

Tra gli altri titoli attesi figura poi This Is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin dedicato a grandi protagonisti della musica, dello spettacolo e dello sport. Dopo le precedenti edizioni, il programma resta tra gli appuntamenti dell’offerta autunnale Mediaset, mentre per la collocazione esatta occorre attendere le comunicazioni ufficiali della rete.

Tra le novità della programmazione autunnale di Canale 5 c’è anche TuttiPerUno de Il Volo, in partenza mercoledì 14 ottobre. La prima puntata sarà affidata alla conduzione di Amadeus, che accompagnerà il pubblico in una serata dedicata alla musica e al trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Un appuntamento che porta ancora una volta Il Volo in prima serata, con uno spettacolo pensato per valorizzare le loro esibizioni e il rapporto costruito negli anni con il pubblico.

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