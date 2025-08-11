Trova nel Magazine
Mediaset cancella Pomeriggio 5, nuovo format per Gianluigi Nuzzi: come sarà Dentro la Notizia

Lo storico talk pomeridiano di Canale 5 cambierà nome e formula per ‘inseguire’ Alberto Matano e La Vita in Diretta: la fine di un’era per Mediaset

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Pomeriggio Cinque non c’è più. Lo storico talk show pomeridiano di Canale 5, infatti, cambierà nome e format: sotto la guida di Gianluigi Nuzzi (che prenderà il posto di Myrta Merlino a partire dalla prossima stagiione) il programma si chiamerà Dentro la Notizia. In onda dal 2008, la chiusura di Pomeriggio Cinque segna la fine di un’era in casa Mediaset, all’inseguimento di Alberto Matano e La Vita in Diretta. Scopriamo tutti i dettagli.

Pomeriggio Cinque finisce: spazio a Dentro la Notizia

Scorrono i titoli di coda di Pomeriggio Cinque. Come anticipato sui social da DavideMaggio, infatti, il programma non si chiamerà più Pomeriggio Cinque, bensì Dentro la Notizia. A partire dalla prossima edizione – come già ufficializzato alla presentazione dei palinsesti Mediaset – alla guida del programma ci sarà Gianluigi Nuzzi, che sostituirà Myrta Merlino e darà il via a una nuova era su Canale 5. Il cambio di nome lascia presagire un chiaro cambio di direzione anche nel format: spazio a un taglio ancora più giornalistico (come già auspicato più volte dall’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi) focalizzato principalmente sulla cronaca, meno gossip ‘leggero’ e cronaca rosa: di qui si spiega anche la scelta di Nuzzi.

Un nuovo format per sfidare Alberto Matano

L’obiettivo, ovviamente, è quello di insidiare Alberto Matano che, al timone de La Vita in Diretta, ormai da anni domina gli ascolti tv del daytime del pomeriggio. Dopo l’addio di Barbara D’Urso (recentemente sbarcata in Rai a Ballando con le stelle) e le annate deludenti sotto la guida di Myrta Merlino, dunque, per Canale 5 si chiude una vera e propria epoca. Pomeriggio Cinque andava in onda dal 2008 ed era un appuntamento fisso del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. La conferma del cambio di nome e di fomrula è arrivata poi dallo stesso Gianluigi Nuzzi, che sui social ha annunciato: "Le scenografie dobbiamo ancora allestirle ma il titolo lo sappiamo già, è una sorpresa: Dentro la Notizia. Insieme entreremo dentro i fatti, nei racconti, nelle notizie come un mosaico nel nostro paese, tutti i pezzetti devono mettersi insieme. Vi aspetto, tutti i giorni dalle 17".

