Mediaset, Canale 5 verso il crollo degli ascolti: “Portate i sali a Pier Silvio”. Cosa succede La nota emittente televisiva sta passando un vero momentaccio e a parlare sono proprio i numeri raccolti negli ultimi giorni: è davvero finita l’era di Silvio?

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, la gestione della sua tanto amata Mediaset è passata nelle mani del figlio Pier Silvio Berlusconi, il quale ha preso il testimone promettendo cambiamenti, rivoluzioni, una televisione migliore e molto di più. Ebbene, a distanza di mesi pare che i bei progetti della rete non stiano proprio andando come sperato: i numeri parlano chiaro e Canale 5 sta letteralmente andando verso un vero e proprio tracollo degli ascolti. Sarà la fine di un’era? Scopriamo di più.

Mediaset, la prima serata di Canale 5 colleziona flop

"Portate i sali a Pier Silvio! Finita l’era del padre Silvio, la gestione di Berlusconi junior sta portando Canale 5 al tracollo", così Dagospia apre il suo ultimo report in merito al momentaccio che casa Mediaset starebbe passando a causa dei bassi ascolti. Quello che dovrebbe essere il canale di punta della rete, ovvero Canale 5, continua infatti a registrare un flop dietro l’altro e a parlare sono proprio i numeri.

Come riportato da Dagospia "da tre sere la rete ammiraglia del Biscione riesce a malapena a portare a casa il 13%, con tre flop consecutivi". Partiamo dallo Show dei record condotto da Gerry Scotti la domenica sera. Il format, ormai presente da anni, non è riuscito ad andare oltre l’11.71% di share con 1.6 milioni di telespettatori. A seguire, non è certo andata meglio nella prima serata del lunedì sera che ha visto su Canale 5 la seconda puntata del nuovo game show The Couple. Nonostante il tentativo di Ilary Blasi di utilizzare la sua iconica verve romana e pungente, il programma ha registrato solamente il 13% di share con 1.5 milioni di telespettatori.

In aggiunta, come se già non fosse abbastanza, a dare il colpo di grazia è stata la prima serata del martedì sera con la seconda e ultima puntata della serie internazionale Il Turco con Can Yaman. Quello che doveva essere un format spettacolare ha invece racimolato un misero 11.3% di share con 1.7 milioni di spettatori. Altro flop per il buon Pier Silvio Berlusconi.

Mediaset, finita l’era d’oro di Silvio Berlusconi?

E sempre da quanto sottolineato anche da Dagospia, tralasciando la prima serata, il pomeriggio di Canale 5 non va di certo meglio. I problemi dello storico talk Pomeriggio Cinque sono ormai palesi, e Myrta Merlino sembra essersi assestata sotto al milione di telespettatori, numeri molto diversi da quelli registrati per anni da Barbara D’Urso.

Insomma, Mediaset sta vivendo un momentaccio e l’unica che ancora riesce a salvare Canale 5 è Maria De Filippi. Un clima ben lontano da quello generato dall’era d’oro di Silvio Berlusconi. L’unica domanda che rimane da porsi è dunque quella formulata proprio da Dagospia in chiusura: "Pier Silvio prepara la rivoluzione, mandando a casa qualche suo dirigente, o continuerà a brindare sul Titanic?". Non rimane che attente la risposta.

