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Da Quarto Grado a È sempre Cartabianca, Mediaset accelera: vacanze tagliate per i big (tranne uno)

Il Biscione ha già pronti ai blocchi di partenza i principali programmi di informazione e attualità su Canale 5 e Rete 4. Ecco quando ripartiranno tra agosto e settembre.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Mediaset tenta di mettere in difficoltà la concorrenza, e specialmente la Rai, con un palinsesto autunnale già pronto a debuttare alla fine di agosto. Dopo il colpaccio di Milo Infante strappato ai rivali, gli show più seguiti e i conduttori più gettonati torneranno a pieno regime tra qualche settimana. Da Gianluigi Nuzzi a Bianca Berlinguer, passando per i ‘veterani’ del Biscione Del Debbio e Giordano, non manca praticamente nessuno. Ma d’altronde, la scelta di non ‘stoppare’ Gerry Scotti e la sua Ruota aveva già fatto intendere quale fosse la strategia (molto sensata) dell’azienda. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Mediaset, il ritorno anticipato di Nuzzi, Berlinguer e gli altri ‘big’ della conduzione

Tempo un mese neanche, e i nomi di punta dell’informazione Mediaset saranno di nuovo in carreggiata. Le vacanze per Berlinguer e soci, infatti, finiranno a cavallo tra agosto e i primissimi giorni di settembre, con poche eccezioni che invece slitteranno alla fine del primo mese autunnale. Come ha segnalato Giuseppe Candela sul suo profilo X, un primo ritorno attesissimo sarà quello di Silvia Toffanin con Verissimo, fissato per sabato 19 settembre su Canale 5.

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Federica Panicucci e Francesco Vecchi, invece, dovrebbero tornare alla guida di Mattino Cinque dal 14 settembre, come anticipato sempre da Candela. Un rientro non affrettato, il loro, motivato probabilmente dagli ottimi risultati del sostituto estivo Morning News con Dario Maltese. Chi invece sarà già pronto da lunedì 7 settembre, con la nuova edizione di Dentro la notizia, è Gianluigi Nuzzi. Che secondo Candela avrà un debutto ancora più anticipato su Rete 4 con Quarto Grado, fissato alla ripartenza per il 28 agosto.

Ancora su Rete 4, È sempre CartaBianca con Bianca Berlingue è atteso per il 2 settembre, mentre Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio dovrebbe riprendere la sua corsa dal 3 settembre. Dal 7 settembre 2026 ricomincerà invece Quarta Repubblica con Nicola Porro, e Tommaso Labate è atteso al varco con Realpolitik il 4 di settembre. Sempre Del Debbio, ma in access con 4 di sera, dovrebbe tornare in onda già il 31 agosto.

E infine, come lieve eccezione alla regola, l’unico ‘big’ della conduzione che potrà prendersela comoda è Mario Giordano, che dovrebbe riprendere con Fuori dal coro il 27 settembre 2026.

Quando ricominciano i programmi su Canale 5 e Rete 4

Ecco qui sotto, per riassumere, l’elenco completo dei programmi di informazione e attualità pronti a tornare a breve sulle reti Mediaset:

  • Quarto Grado (Nuzzi): venerdì 28 agosto 2026
  • 4 di sera (Del Debbio): domenica 31 agosto 2026
  • È sempre CartaBianca (Berlinguer): mercoledì 2 settembre 2026
  • Dritto e Rovescio (Del Debbio): giovedì 3 settembre 2026
  • Realpolitik (Labate): venerdì 4 settembre 2026
  • Dentro la notizia (Nuzzi): lunedì 7 settembre 2026
  • Quarta Repubblica (Porro): lunedì 7 settembre 2026
  • Mattino Cinque (Panicucci e Vecchi): lunedì 14 settembre 2026
  • Verissimo (Toffanin): sabato 19 settembre 2026
  • Fuori dal coro (Giordano): domenica 27 settembre 2026.

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