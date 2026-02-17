Mediaset blocca ‘Stranamore’, Rai beffata: il retroscena sulla proprietà del format (e il rilancio) La notizia emersa negli ultimi giorni sarebbe priva di fondamento. I programmi cult restano a Mediaset: smentito il passaggio in Rai.

Di recente, il noto quotidiano La Repubblica aveva annunciato l’intenzione della Rai di accogliere nei propri palinsesti due programmi cult della televisione italiana: Stranamore e Il gioco delle coppie, portati al successo in passato da Mediaset. Ad oggi, però, è doveroso sottolineare che i diritti di entrambi i programmi appartengono ancora alla rete di Cologno Monzese, rendendo dunque infondata l’idea che le due trasmissioni cult possano approdare sulla rete avversaria. Non si può tuttavia escludere la possibilità che proprio Mediaset possa rilanciare almeno uno dei due, proponendo sul piccolo schermo un grande reboot: scopriamo di più.

Mediaset blocca ‘Stranamore’: Rai beffata e possibile rilancio

Fonti qualificate hanno confermato a Libero Magazine che, ad oggi, i diritti dei programmi Stranamore e Il gioco delle coppie rimangono a tutti gli effetti a Mediaset, escludendo quindi la possibilità che la Rai possa proporli nei propri palinsesti. Detto questo, non è però escluso che almeno uno dei due programmi cult possa effettivamente tornare sulla rete del Biscione, soprattutto dopo il grande esperimento fatto con La Ruota della Fortuna: uno show del passato rilanciato in una versione più moderna che ha ottenuto in pochi mesi un successo smisurato.

Chissà allora che Mediaset non decida di ripetere l’esperimento riproponendo uno di questi format storici, magari proprio durante il periodo estivo quando c’è più spazio nei palinsesti e maggiore libertà di sperimentazione sui prodotti televisivi da offrire al pubblico. Se così sarà, sicuramente ne sapremo di più prossimamente.

‘Stranamore’ e ‘Il gioco delle coppie’, due cult della televisione italiana

Stranamore è stato uno dei programmi cult della televisione italiana, in onda su Canale 5 e Rete 4 dal 1994 al 2009. La trasmissione aiutava persone comuni a riconciliarsi con partner o amici dopo litigi o tradimenti. Simbolo iconico del programma era il camper bianco che girava l’Italia per raccogliere i messaggi video dei protagonisti. La conduzione è stata portata avanti per molto tempo da Alberto Castagna per poi passare ad Emanuela Foliero.

Ma tra i programmi iconici andati in onda sulla rete Mediaset ricordiamo anche Il gioco delle coppie, considerato il precursore dei moderni ‘dating show’. Nella trasmissione, andata in onda su Italia 1 e Rete 4 dal 1985 al 1994, un concorrente (il "cacciatore" o la "cacciatrice") doveva scegliere un partner tra tre pretendenti nascosti dietro un muro. La scelta avveniva esclusivamente tramite domande e risposte, senza che i partecipanti potessero vedersi. Il momento clou era l’apertura del muro divisorio, che permetteva ai due protagonisti di incontrarsi visivamente per la prima volta. La coppia formatasi vinceva un viaggio premio.

