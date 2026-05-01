Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Mediaset, arrivano novità dal Biscione: rivelato il futuro del Grande Fratello e il ritorno (iconico) di Sabrina Ferilli

Mediaset ridisegna il suo prime time tra conferme strategiche e attesi ritorni: la verità sulla prossima edizione del Grande Fratello e sulla celebre fiction.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Un equilibrio delicato tra format consolidati e nuove scommesse seriali: è questo il momento che Mediaset sta attraversando, stretto tra le voci di un rinnovo importante nel campo dei reality e la concreta possibilità di riportare in scena uno dei titoli fiction più discussi e seguiti degli ultimi mesi.

Mediaset: il futuro del Grande Fratello e il rapporto con Endemol

Le indiscrezioni che parlavano di una possibile crisi tra Mediaset e il mondo dei reality, in particolare attorno al Grande Fratello, sembrano oggi perdere mordente, lasciando spazio a uno scenario decisamente più incoraggiante. Il rapporto tra Canale5 e Endemol, infatti, appare tutt’altro che compromesso, anzi si starebbe rafforzando proprio in queste settimane, con un rinnovo contrattuale ormai in fase avanzata. A fare chiarezza è stato direttamente l’amministratore delegato di Endemol, che ha spiegato come il reality resti un elemento centrale del palinsesto, sottolineando: "Noi, in quanto GF, siamo un elemento strutturale di Canale 5 e dobbiamo attenerci alle logiche della rete". Una dichiarazione che non lascia molto spazio a interpretazioni e che ribadisce come il format sia ancora oggi uno dei pilastri dell’offerta. In realtà qualche cambiamento c’è stato, ma Pasquinelli precisa su uno di questi: "La partenza alle 22:00 riguarda ormai tutto il palinsesto, dalla domenica al venerdì, non solo il Grande Fratello".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la durata del programma. Dopo stagioni lunghissime, si è deciso di sperimentare un formato più compatto, inizialmente previsto in sei settimane e poi esteso a nove. Una scelta che punta a preservare la qualità del prodotto e a evitare quella "usura" che nel tempo aveva rischiato di indebolire il brand, trasformando il reality in qualcosa di troppo simile a una soap continua."Fare un’edizione più compatta è una scelta di rafforzamento", sottolinea Pasquinelli, lasciando intendere che questa potrebbe diventare la linea guida anche per il futuro. Anzi si comincia già a parlare di possibili spin-off e declinazioni alternative, capaci di adattarsi ai nuovi linguaggi e alle piattaforme digitali. Intanto, tra visualizzazioni social e streaming, il programma continua a dimostrarsi un valore commerciale enorme, segno che il genere reality è tutt’altro che in crisi.

Il possibile ritorno di A testa alta con Sabrina Ferilli

Parallelamente al fronte reality, Mediaset guarda con attenzione anche al mondo della fiction, dove potrebbe presto tornare uno dei titoli più apprezzati della stagione recente: A testa alta. La serie, inizialmente concepita come una miniserie autoconclusiva, ha ottenuto risultati tali da spingere l’azienda a valutare concretamente una seconda stagione. I numeri parlano chiaro, con ascolti in crescita costante fino a raggiungere il 28.2% di share, un dato che difficilmente può essere ignorato. Secondo quanto emerge, si starebbe riflettendo sulla possibilità di continuare a raccontare la storia della preside Virginia Terzi, mantenendo al centro Sabrina Ferilli, il cui contributo è stato determinante per il successo del progetto.

Uno degli elementi che ha reso A testa alta così rilevante è la capacità di affrontare temi complessi e attuali, come quello del revenge porn, ispirandosi al caso di Tiziana Cantone e portando sullo schermo le conseguenze devastanti della gogna mediatica. Un racconto che non rinuncia però a momenti più leggeri che hanno conquistato il pubblico. Basti pensare al tormentone "Scescilia", diventato virale in pochissimo tempo e ripreso ovunque, dai social ai programmi televisivi, fino alle imitazioni comiche. Un dettaglio apparentemente marginale che però ha contribuito a rendere la serie ancora più popolare. Al momento, naturalmente, non ci sono conferme ufficiali sulla seconda stagione, ma l’interesse è evidente e le premesse sembrano tutte a favore di un ritorno.

Potrebbe interessarti anche

Sabrina Ferilli

Rai, Sabrina Ferilli fioraia dopo il carcere: cos’è la nuova fiction Lucciole per lanterne

Dopo il successo in Mediaset con A Testa Alta (e il ‘ritorno’ in Rai con Gloria) l’a...
Maria De Filippi

Sabrina Ferilli pronta a una nuova fiction con Maria De Filippi? L'ipotesi dopo il boom di A Testa Alta

Maria De Filippi si butta nelle serie tv: il nuovo progetto potrebbe presto coinvolg...
Gialappa Show reazioni social prima puntata 2026

Gialappa Show, boom d'ascolti e social in fiamme per la parodia di Ferilli con 'Scescilia' e Brenda Lodigiani: "Ci mancavate"

Il ritorno dell'iconico comedy show su Tv8 è stata accolto con entusiasmo dal pubbli...
IPDS, Adelaide

Rai, Il Paradiso delle Signore blindato e rivoluzione nelle fiction: le serie confermate (e tagliate)

Rai conferma Il Paradiso delle Signore e rinnova molte fiction: episodi più lunghi e...
Sabrina Ferilli protagonista del nuovo film Notte Prima degli Esami 3.0

Sabrina Ferilli guida una nuova generazione: maturità hi-tech tra social, IA e ansia da futuro

Dal 19 marzo 2026, Sabrina Ferilli è al cinema con il film Notte Prima degli Esami 3...
Luciana Littizzetto

Affari Tuoi e La Ruota ‘infiniti’, interviene Luciana Littizzetto: l’appello (velenoso) a Rai e Mediaset sui tempi della prima serata

Negli anni, l’orario d’inizio della prima serata televisiva si è allungato a dismisu...
LOL: Chi ride è fuori 6: le novità (esilaranti) tutte da scoprire e quando esce su Amazon Prime Video

LOL: Chi ride è fuori 6: le novità (esilaranti) tutte da scoprire e quando esce su Amazon Prime Video

Il comedy show targato Prime Video torna dal 23 aprile con una sesta stagione: Aless...
pietro serpi cesaroni 7

I Cesaroni 7, Pietro Serpi interpreta Adriano: chi è il nuovo protagonista della fiction e perché è già famoso (grazie a Sabrina Ferilli)

Pietro Serpi debutta nella settima stagione de I Cesaroni – Il Ritorno: ecco chi è i...
Lol Halloween Special: ecco tutti i nomi del cast e come funzionano le nuove regole

Lol Halloween Special, un cast da urlo per l'evento su Amazon Prime Video: come funzionano le nuove regole

Lo speciale del pazzo Comedy-show di Amazon Prime Video promette svariate novità e u...

Salute

I rischi dell’obesità nella donna

Quali sono le patologie legate all'eccesso di peso

LEGGI

Personaggi

Federico Russo

Federico Russo
Angelo Russo

Angelo Russo
L'attrice Giulia Michelini

Giulia Michelini
Valeria Marini

Valeria Marini

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963