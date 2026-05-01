Mediaset, arrivano novità dal Biscione: rivelato il futuro del Grande Fratello e il ritorno (iconico) di Sabrina Ferilli
Mediaset ridisegna il suo prime time tra conferme strategiche e attesi ritorni: la verità sulla prossima edizione del Grande Fratello e sulla celebre fiction.
Un equilibrio delicato tra format consolidati e nuove scommesse seriali: è questo il momento che Mediaset sta attraversando, stretto tra le voci di un rinnovo importante nel campo dei reality e la concreta possibilità di riportare in scena uno dei titoli fiction più discussi e seguiti degli ultimi mesi.
Mediaset: il futuro del Grande Fratello e il rapporto con Endemol
Le indiscrezioni che parlavano di una possibile crisi tra Mediaset e il mondo dei reality, in particolare attorno al Grande Fratello, sembrano oggi perdere mordente, lasciando spazio a uno scenario decisamente più incoraggiante. Il rapporto tra Canale5 e Endemol, infatti, appare tutt’altro che compromesso, anzi si starebbe rafforzando proprio in queste settimane, con un rinnovo contrattuale ormai in fase avanzata. A fare chiarezza è stato direttamente l’amministratore delegato di Endemol, che ha spiegato come il reality resti un elemento centrale del palinsesto, sottolineando: "Noi, in quanto GF, siamo un elemento strutturale di Canale 5 e dobbiamo attenerci alle logiche della rete". Una dichiarazione che non lascia molto spazio a interpretazioni e che ribadisce come il format sia ancora oggi uno dei pilastri dell’offerta. In realtà qualche cambiamento c’è stato, ma Pasquinelli precisa su uno di questi: "La partenza alle 22:00 riguarda ormai tutto il palinsesto, dalla domenica al venerdì, non solo il Grande Fratello".
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Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la durata del programma. Dopo stagioni lunghissime, si è deciso di sperimentare un formato più compatto, inizialmente previsto in sei settimane e poi esteso a nove. Una scelta che punta a preservare la qualità del prodotto e a evitare quella "usura" che nel tempo aveva rischiato di indebolire il brand, trasformando il reality in qualcosa di troppo simile a una soap continua."Fare un’edizione più compatta è una scelta di rafforzamento", sottolinea Pasquinelli, lasciando intendere che questa potrebbe diventare la linea guida anche per il futuro. Anzi si comincia già a parlare di possibili spin-off e declinazioni alternative, capaci di adattarsi ai nuovi linguaggi e alle piattaforme digitali. Intanto, tra visualizzazioni social e streaming, il programma continua a dimostrarsi un valore commerciale enorme, segno che il genere reality è tutt’altro che in crisi.
Il possibile ritorno di A testa alta con Sabrina Ferilli
Parallelamente al fronte reality, Mediaset guarda con attenzione anche al mondo della fiction, dove potrebbe presto tornare uno dei titoli più apprezzati della stagione recente: A testa alta. La serie, inizialmente concepita come una miniserie autoconclusiva, ha ottenuto risultati tali da spingere l’azienda a valutare concretamente una seconda stagione. I numeri parlano chiaro, con ascolti in crescita costante fino a raggiungere il 28.2% di share, un dato che difficilmente può essere ignorato. Secondo quanto emerge, si starebbe riflettendo sulla possibilità di continuare a raccontare la storia della preside Virginia Terzi, mantenendo al centro Sabrina Ferilli, il cui contributo è stato determinante per il successo del progetto.
Uno degli elementi che ha reso A testa alta così rilevante è la capacità di affrontare temi complessi e attuali, come quello del revenge porn, ispirandosi al caso di Tiziana Cantone e portando sullo schermo le conseguenze devastanti della gogna mediatica. Un racconto che non rinuncia però a momenti più leggeri che hanno conquistato il pubblico. Basti pensare al tormentone "Scescilia", diventato virale in pochissimo tempo e ripreso ovunque, dai social ai programmi televisivi, fino alle imitazioni comiche. Un dettaglio apparentemente marginale che però ha contribuito a rendere la serie ancora più popolare. Al momento, naturalmente, non ci sono conferme ufficiali sulla seconda stagione, ma l’interesse è evidente e le premesse sembrano tutte a favore di un ritorno.
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