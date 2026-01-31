Mediaset, le novità di febbraio 2026: Paolo Bonolis promosso e Maria De Filippi spaventa Carlo Conti Cosa cambia nei palinsesti Mediaset nel mese di febbraio: debutta lo show musicale Taratata e C'è posta per te col dilemma Sanremo.

Febbraio 2026 non sarà un mese particolarmente affollato di novità per Mediaset, ma questo non significa che il palinsesto manchi di elementi di interesse. Al contrario, il ‘Biscione’ punta su pochi titoli mirati, capaci di garantire attenzione e continuità in un mese che generalmente è ‘territorio’ della Rai grazie al Festival di Sanremo, al quale quest’anno si aggiungono anche le Olimpiadi di Milano Cortina che per oltre due settimane saranno trasmesse no-stop della seconda rete. Tra fiction appena partite, ritorni molto attesi e ipotesi di controprogrammazione clamorosa, il mese di febbraio per Rete 4, Canale 5 e Italia 1 si presenta come un periodo molto interessante.

Mediaset e il trampolino delle fiction di gennaio che atterrano febbraio 2026

Su Canale 5, parte della programmazione di prima serata delle prime settimane di febbraio sarà occupata da due fiction già avviate a fine gennaio, ovvero Una Nuova Vita con Anna Valle e Colpa dei Sensi con Gabriel Garko Entrambe saranno delle serie intense, ma dalla durata limitata che ne concentra lo sviluppo narrativo in pochi episodi. Una Nuova Vita prevede complessivamente quattro puntate e chiuderà il suo percorso televisivo mercoledì 18 febbraio. La serie punta su Anna Valle nei panni di Vittoria, donna che torna in libertà dopo otto anni di carcere per l’omicidio del marito. Determinata a dimostrare la propria innocenza con l’aiuto di Marco, un avvocato alla ricerca della figlia scomparsa. Discorso simile per Colpa dei Sensi, che si articola in tre appuntamenti e che accompagnerà il pubblico per un periodo ancora più concentrato, per chiudere i battenti venerdì 13 febbraio. La serie vede Gabriel Garko nei panni di Davide, uomo che torna nella sua città natale per assistere il padre morente, accusato di aver ucciso sua moglie. Qui ritrova anche Laura, il suo grande amore giovanile, ora sposata con il suo migliore amico, Enrico. Entrambe le serie tv, quindi, non andranno a confrontarsi con Sanremo 2026, in programma su Rai 1 da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

Il ritorno di Paolo Bonolis con Taratata in prima serata

Tra le poche vere novità del mese spicca senza dubbio Taratata, il programma musicale che segna il ritorno in Tv di un format storico della televisione. Canale 5, infatti, ha soffiato lo show alla Rai, che l’aveva trasmesso in tre quattro cicli di puntate dal 1998 al 2001, con ottimi risultati di pubblico. La nuova edizione, affidata alla conduzione di Paolo Bonolis, si articolerà nell’arco di due puntate, che saranno registrate alla ChorusLife Arena l’8 e l’11 febbraio 2026. Mediaset non ha ancora ufficializzato le date della messa in onda, che però salvo cambiamenti dell’ultimo minuto dovrebbe essere programmate di lunedì, il 9 e il 16 febbraio 2026. Conosciamo anche gli ospiti che parteciperanno allo show, che prevede la presenza di grandi cantanti impegnati a raccontarsi al pubblico tra esibizioni in musica e racconti di vita. I 12 artisti che si esibiranno nel corso delle puntate sono: Annalisa, Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali. Taratata segnerà anche il ritorno (finalmente) di Paolo Bonolis in prima serata. Il popolare conduttore romano, fatta eccezione per le sporadiche versioni serali di Avanti un altro, mancava dalla conduzione in prime time da diversi anni, essendosi specializzato in questa fase della sua carriera principalmente nella tv pomeridiana.

C’è Posta per Te (forse) sfida a Sanremo 2026

Accanto ai programmi già certi, febbraio 2026 è anche il mese delle ipotesi e delle strategie. In particolare, si discute molto della possibilità che C’è Posta per Te possa andare in onda sabato 28 febbraio in concomitanza con la finale del Festival di Sanremo, arrivando a sfidare apertamente la manifestazione musicale più seguita della tv italiana. Negli anni passati, Mediaset ha spesso adottato una linea più prudente durante il periodo sanremese, evitando scontri diretti e bloccando per una settimana tutti i suoi show principali. E’ andata così nel 2025, quando il peopole show di Maria De Filippi lasciò il posto al film Quasi Amici, e nel 2024, quando a sfidare la finale del Festival fu il cult Titanic. L’ultima sfida diretta tra Sanremo e C’è posta per te risale all’11 febbraio 2023 e in quell’occasione ‘Queen Mary’ rimediò una sonora batosta (12% di share, contro il 66% di Rai). Al momento, però, le indiscrezioni portano all’idea che lo show del sabato sera possa essere utilizzato come arma di controprogrammazione per disturbare un Festival che stavolta, a causa di un cast di cantanti ‘leggerino’ e dell’assenza di super ospiti di grido, sembra meno imbattibile rispetto al passato. Ma al momento non esiste comunque conferma ufficiale, bisognerà attendere che sia la regina del sabato sera a rivelarlo.

