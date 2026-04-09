Mediaset ‘accorcia’ Verissimo (ma solo la domenica): cosa cambia per Silvia Toffanin dal 12 aprile La pagina Instagram ufficiale della trasmissione ha annunciato un cambio di programma inatteso. Lo show inizierà allo stesso orario del sabato. Primo ospite Malgioglio.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Cambia la domenica pomeriggio di Canale 5. A partire dal 12 aprile, Verissimo slitterà di mezz’ora, spostando il suo inizio dalle 16.00 alle 16.30: lo stesso orario a cui il programma di Silvia Toffanin ci ha già abituati il sabato. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione, senza che però venissero fornite spiegazioni sul motivo del cambiamento. Non è ancora chiaro, inoltre, quanto durerà il nuovo assetto dello show. Mentre sul web sono già in atto le speculazioni più disparate. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Verissimo, il ‘taglio’ inatteso a Silvia Toffanin

È tutto vero. Lo show di Silvia Toffanin Verissimo perde mezz’ora, e si uniforma nell’orario sia il sabato che la domenica pomeriggio. La conseguenza diretta dello spostamento in avanti, al via dal 12 aprile, è che il programma che lo precede avrà a disposizione trenta minuti in più. A beneficiarne sarà quindi la soap opera turca "La forza di una donna", che occuperà la fascia pomeridiana domenicale fino alle 16.30, allungandosi così nello stesso slot orario di Domenica In di Mara Venier.

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La possibile strategia di palinsesto di Mediaset

Una mossa che, a guardare bene, potrebbe nascondere una strategia di palinsesto ben precisa. Con il nuovo orario, Verissimo si troverà faccia a faccia con Domenica In solo nell’ultima ora, quella tradizionalmente più debole del programma di Rai 1. La soap turca, invece, andrà ad affiancarsi per intero alla concorrenza della Venier insieme alle serie che la precedono — Beautiful e Forbidden Fruit — in un pomeriggio domenicale a questo punto imprevedibile sul fronte degli ascolti.

Il primo ospite della nuova formula: Cristiano Malgioglio

Per l’esordio nella nuova veste domenicale, Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto Cristiano Malgioglio, attualmente impegnato come giurato al serale di Amici di Maria De Filippi al fianco di Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Un ospite da sempre garanzia di ironia, confessioni piccanti e momenti inaspettati.

Non è escluso, poi, che possa fare capolino anche Iva Zanicchi, dopo la rivelazione bomba di ieri a Un giorno da pecora: la cantante ha infatti ammesso di essersi inventata di sana pianta una frequentazione con un fantomatico spasimante. Il tipo di confessione spudorata che, nel salotto della Toffanin, potrebbe diventare oro televisivo. Vedremo se un annuncio a sorpresa arriverà in questo senso nelle prossime ore. Intanto è certo che la conduttrice dovrà fare di tutto per capitalizzare il tempo che le rimane in onda. E solo ospiti di livello potranno ripagarla di quella mezz’ora ‘persa’.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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