Mediaset nel 2026: Veronica Gentili ‘dimezzata’, Bianca Berlinguer cambia rete
Il nuovo anno del Biscione vedrà tante conferme, da Maria De Filippi a Striscia la Notizia, e qualche attesissima novità, come lo show Taratatà di Paolo Bonolis. Ecco i dettagli.
Il 2026 sarà per Mediaset un anno di ‘incastri delicati’ tra grandi certezze, nuovi esperimenti e qualche ridimensionamento notevole. Al centro restano i volti storici – Maria De Filippi su tutti – mentre la linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi punta a rafforzare l’informazione in seconda serata con Bianca Berlinguer e Federico Rampini. E a testare nuovi linguaggi d’intrattenimento con Paolo Bonolis, Zelig e Pio e Amedeo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Mediaset nel 2026, Canale 5 riparte da Maria De Filippi
Il 2026 di Canale 5 si apre con due ‘colossi’ della tv firmati Maria De Filippi. A gennaio torna C’è posta per te, giunto alla 29ª edizione e confermato al sabato sera come architrave del prime time invernale. A seguire, in primavera, sbarcherà invece in prima serata anche il serale di Amici, con i ragazzi che da settembre lavorano in casetta per aggiudicarsi il trofeo finale più ambito. Accanto alla De Filippi rientreranno poi altri protagonisti eccellenti. Striscia la notizia andrà in onda in cinque prime serate speciali a gennaio, con la coppia storica Ezio Greggio–Enzo Iacchetti dietro al bancone. E dopo il successo al cinema di "Oi vita mia", Pio e Amedeo torneranno con la terza edizione di Felicissima sera, tra satira, monologhi e ospiti di livello.
Zelig invece riporterà in scena Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, consolidando la vocazione comica del prime time del Biscione. Mentre sul fronte musicale Mediaset confermerà in estate Battiti Live, il format nato su Radio Norba e ormai appuntamento fisso del cartellone di Canale 5 come erede ‘pop’ del vecchio Festivalbar.
La novità Taratatà e il destino di Veronica Gentili
Nel 2026 la vera novità nell’intrattenimento sarà Taratatà, show musicale che da fine gennaio verrà condotto su Canale 5 da Paolo Bonolis. Sul fronte dei quiz, Italia 1 rispolvererà poi il cult Sarabanda in versione Celebrity, affidandolo come al solito a Enrico Papi, che guiderà vip e ospiti in sfide a colpi di note.
E se molti volti consolidano o ampliano la loro presenza, Veronica Gentili vivrà invece un 2026 di fatto "dimezzato". La giornalista è infatti confermata alla guida de Le Iene su Italia 1, ma non potrà bissare l’esperienza dell’anno scorso a L’Isola dei Famosi, dato che il reality dei naufraghi è stato ufficialmente accantonato. Tuttavia, la Gentili risulta al momento tra i nomi in lizza per un’eventuale conduzione del Grande Fratello Vip a marzo (insieme a Simona Ventura, Michelle Hunziker e Ilary Blasi).
Bianca Berlinguer e Federico Rampini al centro dell’informazione
Il nome che cresce di più nel 2026 Mediaset è quello di Bianca Berlinguer. Il talk È sempre Cartabianca è confermato il martedì in prime time su Rete 4, con il suo mix di politica, attualità e dibattiti. Ma a questo si aggiungerà anche un nuovo impegno sull’ammiraglia: una seconda serata settimanale su Canale 5, prevista il venerdì sera, dedicata a inchieste, reportage e politica. La scelta di Pier Silvio Berlusconi punta quindi a rafforzare il versante informativo della rete principale Mediaset, e ad attrarre un pubblico che finora identificava Canale 5 quasi esclusivamente con fiction e grandi show. Infine, in un’ottica simile, la seconda serata domenicale ospiterà Risiko, nuovo programma di Federico Rampini dedicato a scenari geopolitici, economia globale e grandi crisi internazionali. Con una formula tra reportage e spiegazione disegnata apposta per il grande pubblico.
