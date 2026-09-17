Giornalista e content creator. Racconto cultura pop e spettacolo tra articoli e video, con uno stile diretto e autoriale.

I Me Contro Te hanno fatto arrabbiare Internet. E stavolta non per il matrimonio. Dopo le nozze-show alla Unipol Dome, diversi creator hanno pubblicato reaction e commenti sulla serata. Poi sono arrivate le segnalazioni per copyright e alcuni video sono spariti. Da qui la polemica: censura della critica o legittima tutela dei propri contenuti?

Il paradosso degli youtuber

Il punto è proprio questo: i Me Contro Te sono diventati un fenomeno grazie a Internet e oggi si trovano dall’altra parte dello schermo. Se una reaction ripropone intere porzioni dello show, il problema del copyright esiste. Ma dove finisce il diritto di tutela e dove inizia quello di commentare? È il confine, sempre più sottile, tra contenuto e contenuto sul contenuto.