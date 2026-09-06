Me contro Te, matrimonio show tra le polemiche: prezzi stellari e il video che fa discutere: "Se non portate vostra figlia le create un trauma" 6000 persone a seguire la cerimonia dal vivo e altre 100.000 in streaming: le nozze evento di Luì e Sofì

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Il matrimonio show dei Me contro Te, alla fine, è stato un successo ma, nonostante questo, a poche ore dal loro spettacolare "Per sempre sì" le polemiche non si placano.

Luì e Sofì, nickname con cui sono conosciuti, anzi, celebri sui social Luigi Scalagna, 34 anni e Sofia Scalia, 29, entrambi originali di Partinico, in provincia di Palermo, sono tra gli Youtuber italiani più seguiti e, se avete figli piccoli, sapete benissimo di cosa parliamo.

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Luì e Sofì, matrimonio show tra le polemiche

Il loro pubblico infatti, è composto quasi totalmente di bambini e i numeri che fanno sul web sono stellari: parliamo di 7 milioni di iscritti su Youtube e di 1,6 milioni di follower su Instagram, senza contare gli altri social.

Il loro matrimonio si è celebrato sabato 5 settembre all’Unipol Dome di Milano davanti a 6000 persone che hanno speso, per conquistarsi un posto per la cerimonia, dai 48 ai 110 euro (più diritti di prevendita). Se poi hanno voluto aggiungere al loro posto da spettatori il meet&greet, cioè un fugace incontro con gli sposi in cui hanno potuto scambiare qualche sillaba o farsi firmare autografi, la cifra che hanno aggiunto a quanto sborsato è stata di 250 euro a testa.

Oltre ai 6000 fortunati del Dome, ad emozionarsi a casa per i voti d’amore di Luigi e Sofia c’erano altre 100mila persone a seguire la diretta Twitch. Il matrimonio è stato celebrato da un funzionario del comune di Milano con i parenti seduti in prima fila e i testimoni sul palco con gli sposi. Una spettacolarizzazione di un evento privato che forse non deve stupire più di tanto, visto che i Me contro Te come tantissimi altri influencer e content creator hanno sempre messo la loro vita in primo piano e anzi ne hanno fatto la materia principale della loro ascesa social. A stupire è di più il numero delle persone che i due hanno saputo riunire, persone disposte a spendere cifre non indifferenti per seguire dal vivo il loro show più importante, che però è stato anticipato da non poche polemiche.

Poco prima dello "spettacolo matrimoniale" infatti, Sofia Scalia aveva risposto sui social in modo molto singolare a una fan che le diceva che i suoi genitori non la volevano portare al matrimonio e le chiedeva che mandasse un messaggio per convincerli. "Signori genitori, ma voi preferite che vostra figlia venga a vedere lo show dei Me contro Te, dove si sposeranno, ci sarà finalmente il matrimonio dopo 13 anni che stiamo insieme. Oppure che vada a vedere un cantante magari trap che dice parolacce, che canta delle cose sconce e e che magari a voi non piace neanche. Cosa preferite? Ditemi voi, ditemi voi, non mi mischio", aveva risposto la sposa che poi aveva rincarato: "Se vostra figlia ci seguiva da piccola, secondo me, deve assolutamente venire, perché altrimenti potreste causare in lei un trauma che poi non si sa se se può essere colmato in futuro. Cioè, qui si rischia proprio di andare nella psiche della bambina che era e dell’adulta che sarà. Cioè, deve capire che ci sono delle cose che non si possono non fare. Deve venire per forza, assolutamente".

Una risposta che ha scatenato un polverone di polemiche mandando il video virale e che però, i fan hanno difeso, sostenendo che il video di Sofì era palesemente ironico, a fronte di chi non lo ha trovato tale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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