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Me Contro Te, il matrimonio show in diretta: ecco quando e dove vederlo. L'annuncio ufficiale dopo i biglietti venduti a peso d'oro

Un matrimonio all'Unipol Dome di Milano, per i Me Contro Te, che non vogliono escludere nessuno e decidono di trasmettere le nozze su Twitch

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Redazione

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Chi, in questi mesi, ha seguito la vicenda del matrimonio di Luì e Sofì lo sa molto bene: quello che doveva essere un giorno privato si è trasformato nell’evento pop dell’anno. E ora arriva la notizia che tutti aspettavano, soprattutto chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto per l’Unipol Dome: il grande giorno si potrà vivere anche da casa, gratis, grazie a una diretta Twitch.

L’annuncio è arrivato direttamente dal canale ufficiale della coppia: la cerimonia e lo show che la segue andranno in diretta streaming sul profilo Twitch Me contro Te, con inizio fissato alle 17:00 di sabato 5 settembre. Un modo per allargare la festa a tutte quelle famiglie che non sono riuscite a raggiungere Milano o che semplicemente preferiscono seguire l’evento comodamente sul divano, magari insieme ai bambini che da anni fanno il tifo per Luigi Calagna e Sofia Scalia.

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Non è un dettaglio da poco, considerando quanto sia diventato affollato l’appuntamento. I due youtuber palermitani, insieme da quasi quattordici anni e conosciuti da milioni di follower tra YouTube, TikTok e Instagram, hanno scelto di trasformare le proprie nozze in un vero e proprio spettacolo dal vivo, con orchestra, coreografie ed effetti speciali degni di un concerto. Prima il rito civile, con tanto di ufficiale di stato civile sul palco a rendere tutto legale, poi la festa vera e propria, ideata per coinvolgere il pubblico che li segue fin dai primi video girati in cameretta.

Quando e come vedere la diretta Twitch del matrimonio Me contro Te

Per assistere basterà collegarsi al canale Twitch della coppia a partire dalle 17:00 del 5 settembre. Nel post di annuncio, Luì e Sofì hanno invitato i fan a iscriversi e abbonarsi al canale per non perdersi quello che definiscono lo show più grande mai realizzato finora.

Una scelta che, va detto, non stupisce chi conosce il loro percorso: nati come creator di video brevi, negli anni hanno costruito un impero fatto di film campioni d’incasso, libri e merchandising, restando sempre fedeli all’idea di un rapporto diretto e quotidiano con la propria community.

Quanto costano i biglietti per assistere dal vivo all’Unipol Dome

Chi invece preferisce esserci di persona dovrà fare i conti con prezzi da vero concerto: i tagliandi per l’Unipol Dome, il palazzetto da 16mila posti scelto per l’occasione, partono da 48 euro (commissioni escluse) e arrivano fino a 250 euro per il pacchetto Meet & Greet, che permette di incontrare gli sposi nel backstage. Una fascia di prezzo che nelle scorse settimane ha acceso non poche discussioni sul confine, sempre più sottile, tra vita privata e business quando si parla di creator digitali con milioni di follower al seguito.

Proprio per questo la diretta Twitch appare come una risposta quasi naturale alle polemiche: se il matrimonio dal vivo resta un’esperienza a pagamento riservata a chi riesce a procurarsi un biglietto, lo streaming apre la porta a tutti quei fan, spesso giovanissimi, che negli anni hanno reso possibile la favola di Luì e Sofì. Un modo, insomma, per non lasciare fuori nessuno dal giorno più importante della loro storia d’amore, quella nata per caso durante una merenda in Sicilia e diventata, passo dopo passo, uno dei fenomeni più seguiti d’Italia.

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