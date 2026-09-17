Me contro Te, scoppia il caso copyright: è guerra su Youtube per i video sulle nozze. L'accusa di censura Dopo le polemiche sorte per il matrimonio, il duo amatissimo dai più piccoli è passato all'azione contro alcuni youtuber che hanno ripreso le immagini delle nozze

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Instagram

CONDIVIDI

Il tanto discusso matrimonio tra i Me contro Te, celebrato lo scorso sabato 5 settembre all’Unipol Dome di Milano, continua a far parlare. Questa volta, però, al centro della bufera ci sono i diritti d’autore.

Me contro Te e youtuber sotto attacco: fiume di segnalazioni e video cancellati

Luigi Calagna e Sofia Scalia (noti ai fan come Luì e Sofì) hanno infatti deciso di passare alle maniere forti contro chi ha utilizzato le immagini delle loro nozze per realizzare video di reazione e commenti online. Subito dopo l’evento, molti creator avevano pubblicato su YouTube contenuti in cui mostravano e commentavano le fasi salienti dello show. La cosa non è affatto piaciuta alla coppia, che ha fatto partire una raffica di segnalazioni alla piattaforma per violazione del copyright, portando alla rimozione forzata di diversi filmati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La mossa dei due celebri influencer ha conseguenze piuttosto serie per chi fa video sul web. Le segnalazioni di questo tipo comportano infatti il rischio di uno "strike", ovvero un richiamo ufficiale da parte di YouTube: accumularne tre significa vedersi chiudere definitivamente il canale. A fare le spese di questo provvedimento sono stati sicuramente creator molto seguiti come Lollolacustre (oltre due milioni di iscritti) e Sbortus (circa 70.000 iscritti).

Me contro Te accusati di censura

La paura di subire la stessa sorte ha spinto altri volti noti del web a muoversi in anticipo: lo streamer Dario Moccia, ad esempio, ha preferito oscurare e rendere privato il proprio video reaction prima di incorrere in sanzioni. Nel frattempo in rete sono scoppiate le prime accuse di censura – con battute virali come "Me Censuro Te" apparse su TikTok – ma per ora Luì e Sofì non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, limitandosi ad annunciare l’uscita imminente di un nuovo contenuto sul loro canale ufficiale. Per chi non lo sapesse, i Me contro Te sono un duo di creator, attori e cantanti siciliani composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, idoli di bambini e giovanissimi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche