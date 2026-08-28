Me contro Te, il matrimonio-concerto diventa uno show all'Unipol Arena: biglietti fino a 250 euro e scoppia la polemica
Luì e Sofì si preparano a pronunciare il loro sì davanti a migliaia di fan, trasformando le nozze in uno show con concerto, effetti speciali e biglietti fino a 250 euro.
Per i Me contro Te il matrimonio non sarà soltanto una cerimonia da vivere insieme a familiari e amici, ma un appuntamento pensato per coinvolgere anche il loro enorme pubblico. Il prossimo 5 settembre Luigi Calagna e Sofia Scalia saranno infatti sul palco dell’Unipol Arena, davanti a migliaia di persone, per quello che hanno definito il loro "The Wedding Show".
Me contro Te: il sì sarà vero, ma davanti al pubblico
La coppia, insieme da quasi quattordici anni, ha deciso di rendere partecipe anche la propria community di un momento tanto importante, ma proprio questa scelta ha riacceso le polemiche sul rapporto tra la loro vita privata e il business costruito negli anni attorno al nome Me contro Te. Un punto sul quale Luì e Sofì hanno voluto essere particolarmente chiari riguarda la validità delle nozze. L’evento all’Unipol Arena non sarà infatti una semplice rappresentazione scenica, come qualcuno aveva ipotizzato quando era stata annunciata la cerimonia sul palco. Le pubblicazioni di matrimonio sono state effettuate e il rito civile sarà celebrato da un funzionario del Comune di Milano. "Sfatiamo questo mito: il matrimonio è vero", aveva spiegato Luigi Calagna, chiarendo anche le modalità della giornata: "Molti pensavano fosse solo uno spettacolo, una sorta di rito finto inserito nella scaletta. In realtà faremo lo show e, a un certo punto, arriverà un funzionario del Comune. Noi leggeremo le nostre promesse e diremo il grande sì, in diretta".
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Dalle promesse al concerto
La particolarità dell’appuntamento è che il matrimonio rappresenterà soltanto una parte di una giornata costruita come un grande spettacolo dal vivo: "Stiamo insieme da quasi 14 anni e sposarci è la realizzazione di un sogno. Sarà un matrimonio unico nel suo genere", hanno raccontato i due.
Poi hanno aggiunto: "Il 5 settembre saremo sul palco dell’Unipol Dome circondati dalle nostre famiglie, dai nostri cari e da tutte quelle persone che da anni ci seguono, ci vogliono bene e hanno creduto nella nostra storia. Sarà lì che ci scambieremo le promesse e vivremo la parte più emozionante del nostro matrimonio. E dopo inizierà lo show, il concerto più ambizioso della nostra vita, con orchestra, effetti speciali e tantissime sorprese".
Le critiche per i biglietti
Ed è proprio qui che si concentra una parte delle contestazioni. Per assistere all’evento bisogna acquistare un biglietto, con prezzi che partono da 48 euro, escluse le commissioni, e arrivano fino ai 250 euro previsti per il Meet and Greet, al quale va comunque aggiunto il costo dell’ingresso. La questione, dunque, non riguarda tanto la scelta di sposarsi davanti ai propri fan, quanto il fatto che un momento tradizionalmente privato venga trasformato in un appuntamento commerciale accessibile attraverso un biglietto. Sui social scoppiano quindi le accuse di chi pensa che Luì e Sofì stiano "monetizzando" anche sul matrimonio. D’altra parte, per i Me contro Te lo spettacolo rappresenta da anni una componente fondamentale del loro lavoro e il pubblico che li segue è diventato parte integrante del loro percorso.
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