Me Contro Te, Sofì e Luì: "Matrimonio annullato". L’annuncio che preoccupa i fan La coppia ha informato attraverso un video social di aver cancellato le nozze previste a settembre, rivelando i motivi di questa inaspettata decisione.

Sofì e Luì, conosciuti soprattutto come i Me Contro Te, sono due youtuber apprezzatissimi soprattutto dai giovani, nonché una coppia anche nella vita reale. Diventati famosi grazie ai video di momenti di vita quotidiana e sfide l’uno contro l’altro, la loro popolarità è cresciuta ancor di più grazie a progetti in televisione, nella musica, nell’editoria e al cinema. Alcuni mesi fa, la coppia aveva annunciato il matrimonio, previsto per settembre 2025, scatenando il grandissimo entusiasmo di milioni di fan. Nelle ultime ore, però, attraverso un video pubblicato sui social, Sofì e Luì hanno annunciato di aver annullato le nozze spiegandone i motivi: ecco le loro parole.

Me Contro Te, nozze annullate: il motivo

"Matrimonio annullato", riporta il titolo del video pubblicato sui social in queste ore dai Me Contro Te. Sofì e Luì hanno infatti annunciato di aver deciso di rimandare le nozze, spiegando ai tantissimi fan il perché della loro scelta. "Come avete letto dal titolo, rimandiamo il matrimonio. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026", ha affermato Luì nel video. "Non è che rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo… abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo", ha quindi aggiunto Sofì.

"L’idea era di fare un matrimonio pubblico, cioè qualcosa per la quale tutti i fan potessero assistere. Ma organizzarlo non è semplice perché servono tante autorizzazioni e una maggior organizzazione, ma state tranquilli perché sta continuando e non ci siamo fermati – ha proseguito la coppia cercando di tranquillizzare i fan – Appena potremo annunciarvi la data ufficiale, lo faremo e non ci tireremo indietro. Quello che sicuramente possiamo dirvi è che sarà primavera 26".

I Me Contro Te rimandano il matrimonio: la reazione del web

L’annuncio di Sofì e Luì ha immediatamente scatenato migliaia di commenti contrastanti da parte degli utenti del web. "Avete tutto il tempo del mondo ragazzi, comunque se lo fate pubblico io devo venire", si legge in un commento al di sotto del video YouTube. E ancora: "Strano, lo avete rimandato 284 volte", "Ci sono rimasta un po’ male ma non vi dovete preoccupare a noi va bene qualunque data e qualunque ora", "E dai non sto più nella pelle non so se resisto", "Ma di cosa avete paura? Che se vi sposate e poi se dovesse nascere un figlio dovete chiudere YouTube e tutto?", "Ciao ragazzi, capisco che ci tenete ai vostri fan e a mettere tutto in chiaro evitando fraintendimenti ma, seriamente, non avete bisogno di dare giustificazioni a nessuno". Riusciranno i nostri eroi a convolare a nozze? Chi vivrà, vedrà.

