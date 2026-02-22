McDonald’s celebra Friends: ecco il "Friends Menu", con gadget e tazze da colazione
Col "Friends Menu" di McDonald’s i personaggi e le tazze ispirate alla serie tv cult
Friends continua a essere una di quelle serie capaci di attraversare epoche e generazioni, citata e riconoscibile anche da chi l’ha scoperta molto dopo la messa in onda originale. Proprio su questa energia fatta di amicizia e comicità si inserisce la nuova iniziativa di McDonald’s: dal 18 febbraio, nei ristoranti della catena arriva il "Friends Menu", un’edizione speciale pensata per trasformare la pausa da McDonald’s in un appuntamento "da fan", con contenuti da collezione legati ai protagonisti della serie.
La serie TV cult diventa un’esperienza da collezione
La formula è divisa in due momenti. Nella prima fase, con ogni Friends Menu sarà possibile ricevere un personaggio esclusivo tra sei, ispirato ai protagonisti, inserito in una box a tema. Dall’inizio di marzo e fino al 17 marzo, invece, i personaggi lasciano spazio alle tazze da colazione in edizione limitata: saranno quattro soggetti diversi, pensati per richiamare l’atmosfera "da Central Perk" e portarla nella quotidianità. McDonald’s presenta quindi l’operazione come una sorta di mini-collezione a tempo, con un cambio di premio che spinge sia i fan storici sia chi vuole recuperare più pezzi possibile. Si tratta dell’ennesima nuova iniziativa volta a conquistare non più solo il pubblico dei giovani e della famiglie ma, in generale, i consumatori adulti, dopo gli spot che strizzano l’occhio a Goldrake e la collezione dedicata ai BTS che ha invaso tempo fa gli Happy Meal, solitamente destinati ai bambini.
Un’iniziativa originale
A commentare l’iniziativa è Valeria Casani, Chief Marketing Officer di McDonald’s, che sottolinea il carattere trasversale di Friends e l’idea di offrire ai clienti un’occasione per collezionare e condividere l’esperienza: "Friends è una serie che ha segnato generazioni e che continua a parlare anche ai più giovani con un linguaggio universale che celebra l’amicizia, la leggerezza e i piccoli grandi momenti della vita. Con il Friends Menu abbiamo voluto rendere omaggio a questo fenomeno evergreen offrendo ai nostri clienti un’occasione per collezionare, condividere e rivivere quell’atmosfera unica che ha reso la serie TV leggendaria", ha dichiarato. Il Friends Menu, nel concreto, include un McMenu Large a scelta tra Crispy McBacon, Big Mac, McChicken, Chicken McNuggets original o spicy e McCrunchy, unendo alcuni dei prodotti più popolari della catena al richiamo pop della serie. L’operazione si inserisce inoltre in un contesto in cui il collezionismo è sempre più percepito come esperienza di community e appartenenza, un trend che coinvolge pubblici diversi e in particolare Gen Z e Millennials.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
